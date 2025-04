Scena muzyczna Kina na Granicy: Dr Misio, Baasch, Dukla i Novika

Dr Misio, Baasch, Dukla i Novika - scena muzyczna Kina na Granicy

Przegląd Kino na Granicy otworzy 30 kwietnia "Przybysz z ciemności", niemy film z 1921 roku, do którego muzykę na żywo w Kościele Jezusowym w Cieszynie zagra Leszek Możdżer. 3 maja, aby uczcić trwające polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej i 18 lat Polski i Czech w strefie Schengen, na rynku w Cieszynie odbędzie się koncert "Europa jest Kobietą". Wystąpią Renata Przemyk, Katarzia, Agata Karczewska i Radůza.

Odbędą się też koncerty i sety DJ-skie w Klubie Festiwalowym na Wzgórzu Zamkowym. Co tam się wydarzy i kto zagra?

30 kwietnia

DUKLA

Dukla to praski zespół grający gitarowy pop z wpływami nowej fali, post punka, rocka lat 90. i współczesnej muzyki klubowej. Ma na swoim koncie kilka singli, EP-ek oraz m.in. płytę "Honza", za którą otrzymali nominację do nagród Apollo za Album Roku 2020. W lutym 2024 roku zespół wydał krążek "Stejný lepší". Wydaniu albumu, także w postaci winyla, towarzyszyła wiosenna trasa koncertowa po Czechach i Słowacji.

OMSON

Didżej i producent pochodzący ze Śląska. Od najmłodszych lat kochał French house. Mimo przywiązania do muzycznych korzeni nie boi się wykraczać poza schematy w poszukiwaniu niekonwencjonalnych brzmień. Jego twórczość można określić jako mieszankę disco, funku oraz jackin house. Na swoim koncie ma wydawnictwa z takich wytwórni, jak Downtown Underground, Spacedisco Records i Too Many Rules.

1 maja

BAASCH (Bartosz Schmidt)

Baasch to jeden z najbardziej oryginalnych artystów polskiej sceny alternatywnej. Znany jest zarówno jako autor tekstów, jak i twórca ilustracyjnych ścieżek dźwiękowych do filmów i spektakli teatralnych. W 2013 roku skomponował muzykę do filmu "Płynące wieżowce" Tomasza Wasilewskiego. Wcześniej wydał EP-kę "Simple Dark Romantic Songs". W 2015 roku pod szyldem Nextpop Songwriters’ Label ukazał się jego debiutancki krążek "Corridors" z singlem "Crowded Love" i z gościnnym udziałem wokalistki zespołu BOKKA. Z kolei w 2016 roku Nextpop wydał cyfrowy album Baascha "Re_Corr", a rok później odbyła się premiera trzeciego autorskiego albumu artysty "Grizzly Bear with a Million Eyes", z którego pochodzą single "Kind of Coma" i "Dare to Take". Za swoją pierwszą płytę w języku polskim, "Noc" (2020), otrzymał Fryderyka. Najnowsze wydawnictwo Baascha to EP-ka "V!II".

MR LEX + NOVIKA vocal

Novika - Kasia Nowicka - jako wokalistka zadebiutowała z zespołem Futro, później pojawiała się na płytach Smolika, ponadto wydała cztery albumy solowe. Niedawno obchodziła jubileusz 20 lat obecności na scenie i z tej okazji nagrała płytę z nowymi wersjami swoich przebojów "Novika 2.0". Obecnie artystka pracuje nad wydawnictwem w ramach projektu Novika & Sambor.

Mr. Lex to dobrze znany klubowym bywalcom didżej i radiowiec. Najczęściej występuje w duecie didżejsko-wokalnym z Noviką. Od lat jest związany z radiem, ostatnio z radiową Czwórką, pracuje też przy produkcjach telewizyjnych.

2 maja



DR MISIO



Dr Misio to męska załoga pod wodzą Arkadiusza Jakubika, znanego m.in. z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, a także scenarzysty i reżysera. Dr Misio gra ostrego rock’n’rolla. Solidne brzmienie, ciężkie riffy i znakomite teksty Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego sprawiają, że to świetna propozycja nie tylko dla fanów rocka. Zespół ma na swoim koncie albumy "Młodzi" i "Pogo", których producentem jest Olaf Deriglasoff. W 2017 roku ukazała się trzecia płyta - "Zmartwychwstaniemy", a w 2020 - "Strach XXI wieku", obie wyprodukowane przez Jakuba Galińskiego. Najnowsza płyta to "Chory na Polskę". Autorami teledysków do piosenek grupy są Piotr Domalewski i Wojciech Smarzowski.

MNIAM COLLECTIVE (Dj set)

Matek i Gladky pochodzą z Mysłowic. Pierwsze kroki stawiali w legendarnym INQbatorze, gdzie organizowali imprezy MNIAM NIGHT. Aktualnie są rezydentami w katowickim Woda Beach Bar. Najczęściej grają w przedziale 123-127 bpm. Trudno określić ich styl, bo lubią zaskakiwać publikę, a czasem samych siebie. Najlepiej czują się jednak w brzmieniach vocal, old i tech house.

3 maja - DJ’s night

BEARD BROTHERS

Beard Brothers to polsko-irlandzki duet przyjaciół z Cieszyna - KRTL i Dave’a. Wspólnym mianownikiem ich setów jest solidny groove oraz posamplowany wokal. Poruszają się we wszystkich odmianach house music: od deep, przez jazzy, po techniczne brzmienia. Są organizatorami cyklu Tramvibes, który promuje muzykę house w piątkowe letnie wieczory na Moście Przyjaźni w Cieszynie.

HOLIDAY 80 (10 Years Tour)

Holiday 80 to warszawski duet związany z kultową wytwórnią The Very Polish Cut Outs. Tworzą go Norbert Borzym aka DJ Bert (znany z projektu Last Robots i radiowej Czwórki) oraz Grzegorz Lipiński, znany także jako Polotronic. Na koncie ma dwie winylowe EP-ki wydane przez amerykańską oficynę The Whiskey Disco - "Hotel Victoria" i "Mokotuff" z piosenkami Kombi, Krystyny Prońko, Krzysztofa Krawczyka, Skaldów, Ewy Bem i Haliny Frąckowiak. Nakładem wytwórni The Very Polish Cut Outs ukazał się edit Skaldów (2019). Na kolejnych winylowych płytach duet wydał remiksy nagrań Andrzeja Korzyńskiego i nowe wersje piosenek Rezerwatu, Formacji Nieżywych Schabuff, Tubylców Betonu i Krystyny Prońko. W 2025 roku Holiday 80 obchodzi 10-lecie swojej działalności - w związku z tym wydarzeniem duet przygotował kilka muzycznych atrakcji.

27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2025 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Interia jest patronem festiwalu.