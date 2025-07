Dwa Brzegi 2025: Złota Palma z Cannes, Marcin Dorociński i "Papusza". Co za weekend otwarcia!

Dwa Brzegi 2025: laureat Złotej Palmy na otwarcie

26 lipca rozpoczyna się 19. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

Podczas uroczystego otwarcia, które poprowadzi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu, publiczność obejrzy najnowszy film irańskiego mistrza Jafara Panahiego, laureata Złotej Palmy w Cannes, "To był zwykły przypadek" .

Pierwszy dzień BNP Paribas Dwa Brzegi to otwarcie retrospektywy Neila Jordana filmem "Gra pozorów". Tego samego dnia w Kinie We Love Cinema zaprezentowany zostanie film "Sirât" w reżyserii Ólivera Laxa, rewelację tegorocznego Cannes. Wieczorem na Zamku w Kazimierzu Dolnym muzyczne otwarcie Dwóch Brzegów i koncert kultowej jazzowo-rockowej formacji Laboratorium 55 feat. Rasm Almashan.

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "Sirat"

Dwa Brzegi 2025: Dorociński i Kos-Krauze. Co jeszcze w programie?

W niedzielę, 27 lipca, rozpocznie się retrospektywa Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze obrazem "Papusza", z udziałem Jowity Budnik i Joanny Kos-Krauze.

Wieczorem w Małym Kinie w sekcji "Muzyka - moja miłość" publiczność będzie mogła obejrzeć film dokumentalny "One to One: John & Yoko" Kevina Macdonalda i Sama Rice-Edwardsa o niezwykle inspirującej parze artystów.

Tego samego dnia filmem "Minghun" otwarta zostanie sekcje "I Bóg stworzył aktora", a po seansie odbędzie się Lekcja kina z Marcinem Dorocińskim. Z kolei w Sali Złotej odbędzie się panel platformy HBO Max "Polski serial ma się dobrze. HBO Max o jakości, twórcach i planach na przyszłość".

Dwa Brzegi to nie tylko filmy, ale też wydarzenia skupione na innych dziedzinach sztuki. 27 lipca przy Kinie We Love Cinema zaplanowano wernisaż plenerowej wystawy "Wojciech Jerzy Has na nowo" z udziałem autora plakatów Andrzeja Pągowskiego. Kilkadziesiąt innych wystaw, również w innych miejscach Kazimierza Dolnego, Mięćmierza i Rogowa, będzie można oglądać przez cały czas trwania festiwalu.

Pokazy filmowe, spotkania i wydarzenia jak zawsze relacjonowane będą w festiwalowym magazynie "Głos Dwubrzeża", który będzie się ukazywać codziennie - stacjonarnie w wersji drukowanej, dostępnej w Kazimierzu Dolnym oraz online, na stronie internetowej festiwalu.

BNP Paribas Dwa Brzegi - 19. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia 2025 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.