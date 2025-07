19. edycja festiwalu Dwa Brzegi rozpoczęła się 26 lipca w Kazimierzu Dolnym. Publiczność zobaczy najlepsze filmy, które czekają na polską premierę oraz takie, które nie wejdą do kin w Polsce.

"Tegoroczna edycja jest bogata w liczne spotkania z artystami i wiele fantastycznych filmów. Przywieźliśmy je zarówno z Cannes, z Berlina, jak i z Wenecji. (...) Zebraliśmy też wiele filmów ciekawych, które były już w kinach w minionym sezonie. Zwłaszcza polskich tytułów, bo często ich żywot w polskich kinach jest bardzo krótki a zależało nam, żebyście je mogli zobaczyć i o nich porozmawiać" - powiedziała, otwierając festiwal, Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna Dwóch Brzegów.



Grażyna Torbicka ze złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Podczas gali inaugurującej festiwal Grażyna Torbicka otrzymała z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Sławomira Rogowskiego złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w dowód "najwyższego uznania za nieoceniony wkład w rozwój i promocję polskiej sztuki filmowej".

Następnie Torbicka wraz z burmistrzem Kazimierza Dolnego Arturem Pomianowskim symbolicznie otworzyli festiwal.

W ramach inauguracji zaprezentowano nagrodzony Złotą Palmą film "To był zwykły przypadek" wybitnego irańskiego reżysera Jafara Panahiego.

BNP Paribas Dwa Brzegi 2025: co w programie?

W programie festiwalu jest wiele głośnych tytułów, pokazywanych premierowo na festiwalach w Cannes, Wenecji i Berlinie.

Obok filmu "To był zwykły przypadek" są to m.in. mroczny thriller "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho, docenione Złotym Niedźwiedziem "Sny o miłości" Daga Johana Haugeruda o trzech pokoleniach kreatywnych kobiet, inspirowana życiem pisarki, prekursorki feminizmu we Włoszech Goliardy Sapienzy "Wolność po włosku" Mario Martone, a także "Dreams" Michela Franco z Jessiką Chastain w roli filantropki zakochanej w meksykańskim tancerzu.

W konkursie filmów krótkometrażowych wystartuje 28 polskich i zagranicznych produkcji. Laureata wyłoni jury w składzie: aktorka Katarzyna Warnke, kuratorka i producentka Katarzyna Szustow oraz dziennikarz Michał Walkiewicz.



Film zamknięcia - "Diamenty" Ferzana Özpeteka - przeniesie widzów do Rzymu lat 70., ukazując pracownię krawiecką prowadzoną przez dwie siostry. W tym miejscu powstają spektakularne kostiumy filmowe. Tutaj też spotykają się kobiety zafascynowane szyciem, które rozmawiają ze sobą o swoich marzeniach, wspomnieniach i emocjach. W obsadzie znalazły się Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak i Elena Sofia Ricci.

19. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbywa się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.