Dwa Brzegi 2025: Siłą tego festiwalu są ludzie. Twórcy są tu po to, by być blisko widzów

- Był to bardzo intensywny czas dla nas, dla naszego zespołu. Ten czas pozostanie w naszej pamięci jako doświadczenie i taka refleksja, co jeszcze możemy zrobić na kolejną edycję. (...) Chcę bardzo podziękować artystom, którzy przejęli nasze zaproszenie i przyjechali na Dwa Brzegi - powiedziała podczas gali zamknięcia dyrektorka programowa festiwalu Grażyna Torbicka .

W sobotę odbyła się gala finałowa 19. BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. W trakcie ostatniego tygodnia pokazano najlepsze filmy ze światowych festiwali, a gośćmi festiwalu byli m.in. Marcin Dorociński, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Katarzyna Warnke, Maciej Drygas, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Joanna Kos-Krauze, Agnieszka Dulęba-Kasza, Maria Zbąska, Michał Grzybowski i Piotr Szczepański. Na zamknięcie pokazano "Diamenty" w reżyserii Ferzana Özpeteka.

Zdjęcie Grażyna Torbicka podczas gali zamknięcia / BNP Paribas Dwa Brzegi / materiały prasowe

Znamy zwycięzców 19. BNP Paribas Dwa Brzegi

Podczas gali ogłoszono, kim są laureaci Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W tym roku do tego konkursu zostało zakwalifikowanych 28 produkcji z Polski i zagranicy. Jury w składzie: Katarzyna Warnke - aktorka, Michał Walkiewicz - krytyk filmowy, Katarzyna Szustow - koordynatorka scen intymnych, po obejrzeniu 28 filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

I Nagroda w wysokości 8000 zł: "Bloodline" (reż. Wojciech Węglarz) za "najstarszy las świadkujący najstarszej zbrodni; estetycznie, emocjonalnie oraz intelektualnie sycącą metaforę obojętności na cudzą krzywdę; a także za monumentalny portret bezstronnej przyrody".



Zdjęcie Wojciech Węglarz - autor filmu "Bloodline" / BNP Paribas Dwa Brzegi / materiały prasowe

II Nagroda w wysokości 6000 zł: "Świeżak" (reż. Michał Edelman, Tomasz Pawlik) za "kompletny portret chłopięcego dojrzewania w warunkach opresji: tych fizycznych, jak mury poprawczaka, i tych społecznych, jak wzory męskości wykluczające wrażliwość, za surowy autentyzm i subtelną siłę wyrazu".



Zdjęcie Michał Edelman i Tomasz Pawlik - autorzy filmu "Świeżak" / BNP Paribas Dwa Brzegi / materiały prasowe

III Nagroda w wysokości 4000 zł: "Nas nie lubią" (reż. Paula Gidaszewska) za "nienormatywne wrażliwości, których jesteśmy głodni, za twórczą odwagę wyruszenia na poszukiwanie queerowych przodków, za wnikliwe ukazanie dojrzałego śmiałka dnia codziennego, poszerzającego normy dla nas wszystkich; słowem - za queerstorie, na które czekamy".

Nagroda im. Agatki Modrzejewskiej w wysokości 5000 zł za najlepsze zdjęcia otrzymuje Zuzanna Kernbach za film "Przyciąganie" w reżyserii Aleksandry Szczepaniak - za "język będący wizualnym ekwiwalentem miłosnych paradoksów: precyzyjny i rozchwiany, pełen oddechu i duszny, sentymentalny i przenikliwy".

Wyróżnienie specjalne dla filmu "On hold" (reż. Delia Hess) za "sugestywny portret współczesnych samotności, refleksję na temat komunikacyjnej atrofii oraz rozpisaną na nieoczywiste rymy kronikę codzienności nabrzmiałego kapitalizmu".

Co stanowi siłę Dwóch Brzegów? Dziennikarze o festiwalu

Co stanowi siłę festiwalu Dwa Brzegi? Dlaczego ludzie lubią tu przyjeżdżać? O to zapytałam kilka dziennikarek i dziennikarzy, którzy w tym roku odwiedzili Kazimierz Dolny.

- Nieśpieszne przechadzanie się po urokliwych uliczkach Kazimierza Dolnego w kierunku miasteczka festiwalowego? Program, który rozpieszcza kinomanów, pasjonatów sztuki plastycznej i miłośników muzyki? I to wszystko w anturażu zielonych wzgórz, winnic i rzeki? Tak. To właśnie sprawia, że Festiwal Dwa Brzegi jest jedyny w swoim rodzaju - mówi Martyna Podolska, dziennikarka Polskiego Radia.



- Kina pełne widzów, filmy z międzynarodowych festiwali oraz przyjemne powroty do fabularnej przeszłości za pośrednictwem retrospektyw - tak mogę w jednym zdaniu opowiedzieć o Dwóch Brzegach. No może dodam jeszcze, że bezbrzeżnie lubię tę atmosferę - dodaje Beata Kwiatkowska, dziennikarka Radia 357.

- Siłą tego festiwalu są ludzie i to jak pięknie otwierają się w kontakcie ze sztuką, mówiąc o swoich emocjach! Ludzie poszukujący, świadomi siebie, którzy przeżywają życie i są otwarci na doświadczanie siebie poprzez filmy. I na tym polega Filmoterapia, którą się zajmuje - to taka siłownia emocjonalna, w której mówimy co nas poruszyło, do którego bohatera nam blisko czy daleko, jak to odbija się w naszym życiu i - czego możemy dowiedzieć się o sobie poprzez filmy? Bo kino to dla nas najlepsze lustro! A spotkania Filmoterapii jak co roku wzbudzają wiele emocji, w których możemy pobyć razem - przyznaje Martyna Harland, dziennikarka, autorka projektu Filmoterapia.pl.

- Największą siłą Dwóch Brzegów jest publiczność. Widzowie w każdym wieku spędzają w centrum festiwalowym całe dnie, omawiają filmy, studiują programy, wymieniają się emocjami i refleksjami. Równie istotna jest siła Grażyny Torbickiej, która nie dość, że ma nieskazitelny gust, to na dodatek integruje widzów dookoła siebie. A do tego dochodzi wyjątkowy urok Kazimierza Dolnego, Janowca i okolic - mówi Anna Wróblewska, dziennikarka i wykładowczyni w łódzkiej Filmówce.

- Co jest siłą festiwalu Dwa Brzegi? Grażyna Torbicka. Miasto. Filmy. I publiczność. Wspólnota emocji, doznań. Czerpiemy przyjemności nieustannie - dodaje Andrzej Sołtysik, dziennikarz TVP3.



I na koniec słowa rzecznika prasowego Dwóch Brzegów, prowadzącego podczas festiwalu spotkania z gwiazdami, dziennikarza radiowej Czwórki i autora wideopodcastu na YouTube KINOrozmowa.

- Największa siła BNP Paribas Dwa Brzegi tkwi w jego atmosferze - urokliwy Kazimierz Dolny tworzy niepowtarzalne tło dla spotkań z kinem. Zaangażowana publiczność z całej Polski to ludzie, którzy naprawdę kochają kino, chłoną filmy i chcą o nich rozmawiać. A twórcy? Są tu po to, by być blisko widzów, jak np. tegoroczny bohater retrospektywy "I Bóg stworzył aktora" Marcin Dorociński. NA BNP Paribas Dwa Brzegi czuje się miłość do filmu i to jest najpiękniejsze - mówi Marcin Radomski.

A kolejna, tym razem jubileuszowa 20. edycja festiwalu Dwa Brzegi już za rok. 19. edycja BNP Paribas Dwa Brzegi odbyła się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia 2025 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.