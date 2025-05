Cannes 2025. Podsumowanie wydarzenia

W tym roku pojawiły się nowe zasady dotyczące kreacji na czerwonym dywanie. Organizatorzy zastrzegli, że mogą nie wpuszczać na filmy osób w prześwitujących lub zbyt obszernych kreacjach. Nie wszyscy jednak zastosowali się do nowych przepisów, czego przykładem jest Heidi Klum.

Czerwony dywan to jednak wyłącznie niewielka część wydarzenia. Podczas rozmowy z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim Artur Zaborski opowiedział o wielu innych momentach wydarzenia, którymi żyli wszyscy uczestnicy. Wiele kontrowersji wywołał pokaz palestyńskiego filmu "Put Your Soul on Your Hand and Walk". Produkcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, jednak z relacji wynika, że uzyskanie biletu graniczyło z cudem. Organizatorzy tłumaczyli problem błędami systemu biletowego, co rozpoczynało kolejne dyskusje i teorie, że może być to działaniem celowym.

Reklama

Podczas tegorocznego wydarzenia mocno wybrzmiał również głos Roberta De Niro, który na ceremonii otwarcia odebrał honorową Złotą Palmę. W swoim przemówieniu legendarny aktor skrytykował postawę Donalda Trumpa i chęć nałożenia ceł na filmy produkowane poza Stanami Zjednoczonymi.

"Sztuka jest nośnikiem demokracji, poszukuje wolności, obejmuje różnorodność i z tego powodu jest zagrożona. Jesteśmy niebezpieczeństwem dla autokratów tego świata. [...] Nadszedł czas, gdy każdy z nas, kto kocha wolność, musi protestować" - postulował po odebraniu nagrody.

Cannes 2025. Polskie akcenty na festiwalu

Podczas 78. edycji wydarzenia nie brakowało polskich akcentów.

"Najciekawszym był Marcin Dorociński, który pojawił się w najbardziej spektakularnym filmie festiwalu, czyli nowym 'Mission Impossible'. [...] Jeśli chodzi o polskie akcenty, to oczywiście też polsko-izraelski film "Mama" z Arkadiuszem Jakubikiem. Pojawiła się też polsko-francuska koprodukcja 'Bądź wola moja' i to horror feministyczny o polskiej rodzinie na farmie we Francji. [...] Wykorzystuje etnografię polską i polskie przyśpiewki ludowe" - wymieniał Artur Zaborski w programie "halo tu polsat".

Cannes 2025. Konkurs Główny: 22 filmy z szansą na wygraną

O prestiżową Złotą Palmę w tym roku walczy 22 twórców. W Konkursie Głównym znalazły się najnowsze dzieła takich artystów, jak Joachim Trier, Wes Anderson, Richarda Linklater, Ari Aster czy Jafar Panahi. W tym roku w starciu bierze udział aż sześć twórczyń filmowych. Wśród niech jest między innymi Julie Ducournau, która w 2021 roku triumfowała w Cannes z produkcją "Titane".

Laureata Złotej Palmy 78. edycji wydarzenia poznamy podczas gali zamknięcia, która odbędzie się 24 maja 2025 roku.

Zobacz też: Ten film podbił Cannes! Aktorski majstersztyk i polska kompozytorka