Najnowszy wpis Mariusza Szczygła w mediach społecznościowych ilustruje czarno-białe zdjęcie Zofii Czerwińskiej , na którym ta delikatnie się uśmiecha, przykładając telefon do ucha. Pochodzi ono prawdopodobnie z filmu "Brunet wieczorową porą" . Dlaczego znany dziennikarz sięgnął akurat po tę fotografię swojej zmarłej przyjaciółki? "Zosia Czerwińska bardzo lubiła to swoje zdjęcie z lat 70., i nawet powiesiła nad łóżkiem. Chcemy z jej rodziną umieścić je na nowym nagrobku" - wyjaśnił Szczygieł.

Mariusz Szczygieł: Napis na grobie Zofii Czerwińskiej

Co interesujące, na wygląd nowego nagrobka gwiazdy mogą mieć wpływ także internauci. "Chcielibyśmy pod tym dużym zdjęciem na pomniku dać napis. W związku z tym mam do Szanownej Publiczności pytanie, bo jestem rozdarty" - wyznał dziennikarz i dał do rozważenia kilka nośnych cytatów z Czerwińskiej. "Często publicznie mówiła, że zagrała w 150 filmach, ale znana jest z trzech zdań: 'Może herbatki, panie inżynierze' ('Czterdziestolatek'), 'Irunia całuje prawe oczko Misia-Rysia i lewe oczko Misia-Rysia' ('Miś') i 'Jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do wiochy nie przyzwyczai' ('Alternatywy 4')" - wymienił słynne filmowe kwestie aktorki.

W dalszej części swojego wpisu Mariusz Szczygieł przypomniał kilka innych cytatów, które bardzo mu się podobają. Nie są to już kwestie z filmów, ale oryginalne wypowiedzi aktorki. "Zosia była także autorką bon-motów, które nie były powszechnie znane, ale pisała je przez jakiś czas do 'Gazety Telewizyjnej' 'Gazety Wyborczej' i wypowiadała w wywiadach. Lubię ten: 'Kobieta długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobiła na mężczyźnie'. Bardzo lubię: 'Człowiek w życiu może liczyć tylko na siebie, ale co zrobić gdy i tego zabraknie?'. Zaś najbardziej to, które celnie wyraża nienasyconą naturę człowieka: 'Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej'" - podsunął kolejne pomysły na napis.

Zofia Czerwińska: Herbatka czy namiot?

Ostatecznie Szczygieł zawęził pulę cytatów do dwóch. "Czy powinno to być zdanie z 'Czterdziestolatka', które natychmiast Zosię w głowie cmentarnego przechodnia identyfikuje? Kiedy pyta na tym grobie inżyniera Karwowskiego o herbatkę, to jakby wciąż po śmierci grała. Czy zdanie o namiocie, które pokazuje Zosię z mniej znanej strony, ale tekst jest jej i świadczy, jaki miała dystans do życia?" - pyta Szczygieł. Zaznacza przy tym, że dwa napisy na płycie nagrobnej nie wchodzą w rachubę.

Zdecydowana większość internautów pod postem opowiedziała się za drugą propozycją. "Namiot zdecydowanie, bo herbatka pachnie patriarchatem, a Pani Zofia była silną kobietą"; "O namiocie jest idealne, bo od razu przychodzi myśl: 'No tak, pewnie pani Zosia wolałaby leżeć kawałek dalej'; "Starsi rozpoznają p. Zofię po nazwisku. Młodzi już nie oglądają 'Czterdziestolatka', ale wszyscy docenią i uśmiechną się przy namiocie'" - oto niektóre z komentarzy zwolenników cytatu z namiotem.

Zofia Czerwińska zmarła 13 marca 2019 roku w wieku 85 lat. Grób aktorki znajduje się na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

