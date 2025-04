Znamy jury Konkursu Głównego w Cannes. Kto wskaże zwycięzcę Złotej Palmy?

W jury 78. Konkursu Głównego w Cannes znaleźli się Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sang-soo, Carlos Reygadas i Jeremy Strong.

Kim są członkowie jury Konkursu Głównego?

Halle Berry jest amerykańską aktorką, pierwsza czarnoskóra laureatką Oscara za rolę pierwszoplanową za "Monster's Ball. Czekając na wyrok" z 2001 roku. Zdobyła za niego także Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.

Payal Kapadia to pochodząca z Indii reżyserka, której "Wszystkie odcienie światła" zostały w zeszłym roku wyróżnione Grand Prix Festiwalu w Cannes. Film przyniósł jej także nominację do Złotego Globu za reżyserię.

Alba Rohrwacher to włoska aktorka, laureatka Pucharu Volpiego w Wenecji za "Złaknionych" z 2014 roku. Wystąpiła między innymi w "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", "Szczęśliwym Lazarro", "Córce" i "La Chimera".

Leïla Slimani to francusko-marokańska pisarka i dziennikarka. Na podstawie jej "Kołysanki" powstał w 2019 roku film pod tym samym tytułem w reżyserii Lucie Borleteau.

Dieudo Hamadi jest dokumentalistą z Demokratycznej Republiki Konga. Jego "Pani pułkownik" została doceniona w sekcji Forum festiwalu w Berlinie w 2016 roku. Z kolei "Płynąc do Kinszasy" znalazło się w oficjalnej selekcji anulowanego festiwalu w Cannes w 2020 roku.

Hong Sang-soo to autor z Korei Południowej. Jego filmy są regularnie pokazywane podczas festiwalu w Berlinie. Zdobył na nim nagrodę za scenariusz ("Kobieta, która uciekła"), reżyserię ("Wstęp") i dwa Srebrne Niedźwiedzie ("Film powieściowy" i "Potrzeba podróży"). Czterokrotnie walczył o Złotą Palmę. W 2010 roku jego "Hahaha" zwyciężyło w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes.

Carlos Reygadas to meksykański filmowiec, którego filmy trzykrotnie zapraszano do Konkursu Głównego w Cannes. Za "Ciche światło" (2007) otrzymał Nagrodę Jury, a za "Post tenebras lux" (2012) nagrodę za reżyserię.

Jeremy Strong to amerykański aktor znany z roli Kendalla Roya w serialu "Sukcesja". W zeszłym roku wcielił się Roya Cohna w "Wybrańcu", za co otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu.

78. MFF w Cannes. Kiedy rozpoczęcie, kiedy zamknięcie?

78. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 13 do 24 maja 2025 roku.