W 2023 roku zorganizowana zostanie jubileuszowa, 80. ceremonia rozdania Złotych Globów. Jak przystało na tak doniosłą rocznicę, impreza organizowana przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zostanie pokazana na żywo na antenie stacji NBC. O tym, że powrót gali do telewizji jest możliwy, informował już wcześniej portal The Hollywood Reporter. Teraz wiadomość ta została oficjalnie potwierdzona przez NBC.

Choć poprzednie ceremonie rozdania Złotych Globów zwykle odbywały się w niedzielne wieczory, teraz zdecydowano, że w przyszłym roku impreza odbędzie się we wtorek 10 stycznia. Powodem tego jest układ kalendarza. W pierwszą niedzielę stycznia 2023 wypada nowy rok. Tydzień później w Stanach kończy się regularny sezon rozgrywek ligi NFL, więc ceremonia rozdania Złotych Globów musiałaby walczyć o uwagę widzów z "NBC Sunday Night Football". Z kolei 15 stycznia rozdane zostaną nagrody Critics Choice Awards, co też rodziłoby konflikt interesów.

Złote Globy wracają do telewizji NBC

W uzasadnieniu swojej decyzji stacja NBC zauważa, że docenia starania Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej do zmiany postrzegania tej organizacji oraz przeprowadzenia reform. Wspomniane zmiany wymusił skandal , jaki wybuchł po zeszłorocznych publikacjach "Los Angeles Times". Gazeta ujawniła, że wśród 87 członków stowarzyszenia nie było ani jednej czarnoskórej osoby, a sama organizacja wiązana była z finansowymi przekrętami i nieetycznymi metodami prowadzenia działalności. "Wierzymy, że HFPA jest skupione na wprowadzeniu znaczących reform. Jednakowoż zmiany takiego kalibru wymagają czasu i pracy. Czujemy więc, że HFPA potrzebuje właśnie czasu, by zrobić to dobrze" - czytamy w uzasadnieniu powrotu ceremonii Złotych Globów na antenę NBC.

Nominacje do Złotych Globów ogłoszone zostaną 12 grudnia tego roku.

