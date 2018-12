Do ogromnej niespodzianki doszło podczas ogłaszania tegorocznych nominacji do Złotych Globów. Uważana za jednego z faworytów do zdobycia statuetki "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego nie uzyskała nominacji. Najwięcej szans na statuetki - sześć - ma "Vice" Adama McKay. O jedną nominację mniej uzyskały "Narodziny gwiazdy", "Faworyta" oraz "Green Book".

"Zimna wojna" nie zdobędzie Złotego Globa /materiały prasowe

Zamiast filmu Pawlikowskiego szanse na statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny mają: meksykańska "Roma" Alfonso Cuarona, niemiecki "Werk ohne Autor" Floriana Henckela von Donnersmarcka, belgijska "Dziewczyna" Lucasa Dhonta, japońskie "Manbiki Kazoku" Hirokazu Koreedy i libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki.

Reklama

"Zimna wojna" jest polskim kandydatem do Oscara. Obraz Pawła Pawlikowskiego jest też faworytem tegorocznych Europejskich Nagród Filmowych, które przyznane zostaną 15 grudnia. Jest nominowany we wszystkich najważniejszych kategoriach: film, reżyseria, scenariusz, aktorka i aktor.

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego 1 21 Na początku sierpnia padł ostatni klaps na planie nowego filmu Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna". Tym razem twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przeniosą nas do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Autor zdjęcia: Łukasz Bąk Źródło: materiały dystrybutora 21

Przypomnijmy, że we wrześniu produkcja otrzymała najważniejszą nagrodę podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poza Złotymi Lwami wyróżniono ją również nagrodami za najlepszy dźwięk (Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski) i montaż (Jarosław Kamiński). Z kolei w maju "Zimną wojnę" nagrodzono na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie Pawlikowski odebrał nagrodę dla najlepszego reżysera.

"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula (Joanna Kulig) i Wiktor (Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zimna wojna" [trailer] materiały dystrybutora

Produkcja określana jest m.in. jako najbardziej osobiste dzieło Pawła Pawlikowskiego lub jego wyraźnie polski, a jednocześnie najbardziej uniwersalny film. Reżyser, który wyjechał z Polski, gdy miał 10 lat, zadedykował nowy obraz swoim rodzicom. Główni bohaterowie - Zula i Wiktor - noszą ich imiona.

Pawlikowski to laureat jedynego w historii Oscara dla Polski w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Otrzymał go w 2015 roku za "Idę". Główną bohaterką filmu była Anna (Agata Trzebuchowska), młoda nowicjuszka, sierota wychowana w zakonie, tuż przed złożeniem ślubów odwiedzająca ciotkę Wandę (Agata Kulesza), swoją jedyną żyjącą krewną, od której dowiaduje się, że jest Żydówką. Czarno-biały film - podobnie jak "Zimna wojna" - był też nominowany za najlepsze zdjęcia.

Najwięcej nominacji do Złotych Globów 2019 otrzymał biograficzny komediodramat "Vice" w reżyserii Adama McKay, opowiadający o byłym wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych Dicku Cheneyu. Produkcja ma szansę na nagrody w kategoriach: najlepszy film - komedia lub musical, najlepszy reżyser oraz scenariusz. Nominowano także grającego Cheneya Christiana Bale'a, a także wcielającą się w żonę polityka Amy Adams i odtwarzającego na ekranie George'a W. Busha Sama Rockwella.

Wideo "Vice": Zwiastun

Pięć nominacji uzyskały "Narodziny gwiazdy", nowa odsłona klasycznej historii, opowiadająca o romansie podupadającego gwiazdora country i nieznanej piosenkarki, którą ten stara się wypromować. Produkcję doceniono w kategorii najlepszy film - dramat, w której o zwycięstwo powalczy z "Czarnym bractwem. BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk", a także - co z pewnością ucieszy fanów Marvela - "Czarną Panterą".

W kategorii najlepszy reżyser nominację uzyskał Bradley Cooper, dla którego "Narodziny gwiazdy" są debiutem za kamerą. Poza nim doceniono: Alfonso Cuarona za "Romę", Petera Farrelly'ego za "Green Book", Spike'a Lee za "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" oraz wspomnianego Adama McKay za "Vice".

Wideo "Roma" [trailer]

Coopera nominowano także za najlepszą rolę męską w dramacie. Szansę na triumf mają w niej także: Willem Dafoe za "At Eternity's Gate", Lucas Hedges za "Wymazać siebie", Rami Malek za "Bohemian Rhapsody", a także John David Washington za “Czarne bractwo. BlacKkKlansman".

Nominację uzyskała ponadto koleżanka aktora z planu, debiutująca w głównej roli Lady Gaga. Piosenkarka zmierzy się w kategorii najlepsza aktorka w dramacie z Glenn Close ("Żona"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") oraz Rosemund Pike ("A Private War"). Nominowano także pochodzącą z "Narodzin gwiazdy" piosenkę "Shallow".



Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Po pięć nominacji uzyskały też filmy "Faworyta" oraz "Green Book", które wraz z "Vice" oraz "Bajecznie bogatymi Azjatami" i "Mary Poppins powraca" powalczą o miano najlepszej komedii lub musicalu. "Faworyta" i "Green Book" wraz z "Romą", "Vice" oraz "If Beale Street Could Talk" nominowano także za scenariusz.



W komediowo/musicalowych kategoriach aktorskich powalczą gwiazdy tych produkcji: Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz ("Faworyta") oraz Viggo Mortensen i Mahershala Ali. Ponadto twórca "Green Book" Peter Farrelly ma szansę na statuetkę za najlepszą reżyserię.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Faworyta" [trailer] materiały dystrybutora

Złote Globy 2019 - nominacje:

Najlepszy film - dramat:

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"



Najlepsza film - komedia lub musical:



"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Faworyta"

"Green Book"

"Mary Poppins powraca"

"Vice"



Najlepsza aktorka w dramacie:



Glenn Close - "Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Nicole Kidman - "Destroyer"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Rosemund Pike - "A Private War"



Najlepszy aktor w dramacie:

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges - "Wymazać siebie"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

John David Washington - “Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu:

Emily Blunt - "Mary Poppins powraca"

Olivia Colman - "Faworyta"

Elsie Fisher - "Eight Grade"

Charlize Theron - "Tully"

Costance Wu - "Bajecznie bogaci Azjaci"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu:

Christian Bale - "Vice"

Lin-Manuel Miranda - "Mary Poppins powraca"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Robert Redford - "Gentleman z rewolwerem"

John C. Reily - "Stan i Olie"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Amy Adams - "Vice"

Claire Foy - "Pierwszy człowiek"

Regina King - "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Mahershala Ali - "Green Book"

Timothee Chalamet - "Mój piękny syn"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

Najlepszy reżyser:



Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuaron - "Roma"

Peter Farrelly - "Green Book"

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Adam McKay - "Vice"

Najlepszy film zagraniczny:



"Kafarnaum" - Liban

"Girl - Belgia

"Werk ohne Autor" - Niemcy

"Roma" - Meksyk

"Shoplifters" - Japonia



Najlepszy film animowany:

"Iniemamocni 2"

"Mirai"

"Ralph Demolka w Internecie"

"Spider-Man - Uniwersum"

"Wyspa psów"

Najlepsza muzyka:

"Ciche miejsce"

"Czarna Pantera"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Wyspa psów"

Najlepszy scenariusz:

Alfonso Cuaron - "Roma"

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly i Nick Vallelonga - "Green Book"

Deborah Davis i Tony McNamara - "Faworyta"

Barry Jenkins - "If Beale Street Could Talk"

Adam McKay - "Vice"

Najlepsza piosenka:

"All The Stars" - “Czarna Pantera"

“Girl in the Movies -“Dumplin"

"Requiem for a Private War" -“A Private War"

"Revelation" - "Wymazać siebie"

"Shallow" - "Narodziny gwiazdy"

Najlepszy serial dramatyczny:

"Bodyguard"

“Homecoming"

"Obsesja Eve"

"Pose"

"Zawód: Amerykanin"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Caitriona Balfe - "Outlander"

Elizabeth Moss - "Opowieści podręcznej"

Sandra Oh - "Obsesja Eve"

Julia Roberts - "Homecoming"

Keri Russell - "Zawód: Amerykanin"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Jason Bateman - “Ozark"

Stephen James - “Homecoming"

Richard Madden - “Bodyguard"

Billy Porter - "Pose"

Matthew Rhys - "Zawód: Amerykanin"

Najlepszy serial komediowy:

"Barry"

"Dobre miejsce"

"The Kominsky Method"

"Kidding"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Kristen Bell - “Dobre miejsce"

Candice Bergen - "Murphy Brown"

Alison Brie - "GLOW"

Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Debra Messing - "Will and Grace"



Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Sacha Baron Cohen - "Who is America?"

Jim Carrey - "Kidding"

Michael Douglas - "The Kominsky Method"

Donald Glover - "Atlanta"

Bill Hader - "Barry



Najlepszy film telewizyjny lub serial limitowany:

"Alienista"

"Ostre przedmioty"

"Skandal w angielskim stylu"

"The Romanoffs"

"Ucieczka z Dannemory"

“Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Najlepsza aktorka w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym:

Amy Adams - "Ostre przedmioty"

Patricia Arguette - "Ucieczka z Dannemora"

Connie Britton - "Dirty John"

Laura Dern - “Opowieść"

Regina King - "Seven Seconds"

Najlepszy aktor w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym:

Antonio Banderas - "Geniusz: Picasso"

Daniel Bruhl - "Alienista"

Darren Criss - "Zabójstwo Versace.American Crime Story"

Benedict Cumberbatch - "Patrick Melrose"

Hugh Grant - “Skandal w angielskim stylu"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Alan Arkin - “The Kominsky Method"

Kieran Culkin - "Sukcesja"

Edgar Ramirez - “Zabójstwo Versace. American Crime Story"

Ben Whishaw - "Skandal w angielskim stylu"

Henry Winkler - “Barry"



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Alex Borstein - “The Marvelous Mrs. Maisel"

Patricia Clarkson - “Ostre przedmioty"

Penelope Cruz - “Zabójstwo Versace. American Crime Story"

Thandie Newton - “Westworld"

Yvonne Strahovski - "Opowieści podręcznej"