Zgrany duet spotka się ponownie. Tym razem w obiektywie uznanego reżysera

Już niebawem zobaczymy kolejną świetnie zapowiadającą się ekranizację! Na ekrany kin trafi powieść "What Happens At Night" autorstwa Petera Camerona. Za kamerą stanie sam Martin Scorsese, który postawił na doświadczonych aktorów. Kogo zobaczymy na ekranie?

Martin Scorsese stawia na sprawdzoną ekipę

W najnowszej produkcji główne role zagrają Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Serwis Deadline donosi, że trwają właśnie negocjacje dotyczące finansowanie produkcji.

To dobry czas zarówno dla DiCaprio jak i Lawrence - aktor niedawno wystąpił w głośnym filmie, który zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji - "Jedna bitwa po drugiej" . Z kolei Jennifer Lawrence, laureatka Oscara, niedawno wystąpiła w filmie "Die, My Love", który został ciepło przyjęty w Cannes.

Film prawdopodobnie powstanie dla wytwórni Apple, a scenariusz wyszedł spod ręki Patricka Marbera. To będzie już siódma wspólna produkcja Leonardo DiCaprio oraz Martina Scorsese . Jennifer Lawrence po praz pierwszy zagra w filmie kultowego reżysera.

"What Happens At Night": o czym jest?

Para udaje się do dziwnego, zaśnieżonego europejskiego miasta, aby adoptować dziecko, które, jak mają nadzieję, wskrzesi ich rozpadające się małżeństwo. Ich trudna podróż pozostawia żonę w stanie rozpaczliwego osłabienia, a jej mąż martwi się, że jej widoczna choroba uniemożliwi adopcję.



Małżeństwo melduje się w upiornym hotelu, w którym spotykają przedziwną grupę ludzi i szybko okazuje się, że nic nie jest takie, jak wydawało się na początku. Im dłużej bohaterowie pozostają w tym miejscu, tym mniej widza na temat samych siebie.