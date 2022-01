Martha Stewart i Anthony Hopkins przed wieloma laty byli parą. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Jak się okazuje, powodem rozstania był występ hollywoodzkiego gwiazdora w "Milczeniu owiec" . Za rolę Hannibala Lectera Hopkins otrzymał pierwszą w karierze statuetkę Oscara, a także nagrodę BAFTA, Saturna i nominację do Złotego Globu.



Martha Stewart: Widziałam w nim Hannibala Lectera

Rola osadzonego w więziennym centrum psychiatrycznym mordercy i kanibala, który pomaga młodej agentce FBI w rozwikłaniu sprawy serii zabójstw, pozostaje jedną z najbardziej kultowych kreacji aktorskich w dziejach kina. Choć film dał Hopkinsowi ogromne uznanie widzów i krytyków, to wywołał też spore komplikacje w jego życiu osobistym.

Zdjęcie Martha Stewart / Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank / Getty Images

Goszcząc w programie "The Ellen DeGeneres Show", Stewart została zapytana o to, czy krążące swego czasu plotki na temat przyczyny rozstania z gwiazdorem "Ojca" i "Czerwonego smoka" są prawdziwe. Słynna pisarka i ekspertka od amerykańskiego stylu życia ujawniła, że rzeczywiście zerwała z aktorem po obejrzeniu "Milczenia owiec".



Wideo "Milczenie owiec": Official Trailer

Postać Lectera tak nią wstrząsnęła, że nie potrafiła oddzielić bohatera filmu od grającego go aktora. "Umawiałam się kiedyś z Anthonym Hopkinsem, ale musiałam zakończyć tę relację. Zerwałam z nim, ponieważ nie mogłam przestać o nim myśleć jako o Hannibalu Lecterze" - wyznała Stewart.

I dodała, że szczególnie przerażająca była dla niej wizja wyjazdu z Hopkinsem do posiadłości zlokalizowanej na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. "Mam ogromny dom w Maine, który znajduje się na stuakrowej działce w lesie. Sam w sobie jest dość przerażający. Nie potrafiłam wyobrazić sobie, że zabieram tam Anthony'ego. Mogłam myśleć tylko o tym, jak siedzi przy stole i zajada się, wiesz czym..." - wyjaśniła gwiazda, nawiązując do upodobań kulinarnych bohatera "Milczenia owiec".

Wideo "Milczenie owiec": Closer! [fragment]

Stewart przez 29 lat była żoną amerykańskiego wydawcy Andrew Stewarta, z którym rozwiodła się w 1990 roku. Później spotykała się m.in. ze znanym dziennikarzem Larrym Kingiem i miliarderem Charlesem Simonyim, który odpowiada za stworzenie takich programów, jak Word czy Excel. W grudniu celebrytka ujawniła, że znalazła nową miłość, ale nazwisko wybranka postanowiła zachować w tajemnicy.

Anthony Hopkins: Najlepsza rola w karierze

Kreacja, jaką stworzył Hopkins, na długo zapadła w pamięć nie tylko Marcie Stewart, ale także widzom i krytykom filmowym na całym świecie. Podczas jednego z wywiadów, aktor przyznał, kim inspirował się, kiedy wymyślał swoją postać. Zaskoczenie było duże. Okazało się, że Hopkins czerpał inspiracje z komputera HAL 9000, który "wystąpił" w filmie Stanleya Kubricka "2001: Odyseja kosmiczna" . Hopkinsowi zależało na osiągnięciu prawdziwie matematycznego wyrachowania w zbrodni. Udało się.



Nie tylko słynny HAL 9000 posłużył Hopkinsowi do stworzenia oscarowej kreacji. Swój udział miał też w tym... Dracula. Gwiazdor wyznał kiedyś, że pamiętne pociągnięcie nosem, które wykonał po wypowiedzeniu kwestii: "Zjadłem jego wątrobę z fasolką, popijając zacnym Chianti", zostały zaczerpnięte od hrabiego Draculi, którego w latach 30. zagrał Bela Lugosi . Taka jest przynajmniej jest jego wersja,ponieważ później sam przyznawał, że nie jest pewny, czy Lugosi faktycznie to zrobił, czy tylko mu się to "przyśniło".



Zdjęcie Anthony Hopkins w scenie z "Milczenia owiec" / Orion Pictures/Collection Christophel / East News

"Milczenie owiec" w 1992 roku zgarnęło wprawdzie "tylko" pięć Oscarów, co jest wynikiem dalekim od rekordu, ale były to statuetki w najbardziej prestiżowych kategoriach. Obraz Demme'a triumfował w kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa i najlepszy scenariusz adoptowany. Tylko dwóm innym filmom udało się skompletować podobnego "oscarowego szlema". Były to "Ich noce" i "Lot nad kukułczym gniazdem" .

