Danuta Kowalska była chociażby dziewczyną Borewicza (Bronisław Cieślak) w "07 zgłoś się" , której porucznikowi nie udało się rozebrać, a także narzeczoną Winnickiego (Janusz Gajos) w serialu "Alternatywy 4" i żoną Karola (Jan Piechociński) w hicie "Och, Karol" .



Danuta Kowalska, córka hrabianki Zofii de Virion, była kiedyś fotomodelką. Na okładce jednego z pism wypatrzył ją reżyser Janusz Morgenstern i zaproponował debiut - główną rolę w serialu "S.O.S." (1974). W 1978 roku Kowalska ukończyła z wyróżnieniem warszawską PWST.



Reklama

Po premierze filmu "Wielki podryw" okrzyknięto ją objawieniem rodzimego kina i wróżono oszałamiającą karierę. Jej występy mieliśmy okazję podziwiać także w serialach: "Na kłopoty Bednarski", "Kanclerz", "Świnka" oraz w filmach "Anioł w szafie" i "Och, Karol".

Po raz ostatni aktorkę (przed jej długą przerwą) oglądaliśmy w 1991 roku - w filmie "L'entorse". Rok później postanowiła porzucić aktorstwo i zajęła się biznesem. Została specjalistką z dziedziny marketingu, PR i reklamy. Pracowała dla międzynarodowych korporacji.

Zdjęcie Kadr z serialu "Świnka" / INPLUS / East News

Zdjęcie Danuta Kowalska w serialu "Świnka" / INPLUS / East News

Danuta Kowalska nie miała szczęścia w miłości

Piękna aktorka niestety nie cieszyła się szczęściem w miłości . Choć nigdy nie mogła narzekać na brak powodzenia, to, jak twierdzi dziś, lokowała swoje uczucia nie w tych, którzy byli tego warci. Zakochana była dwukrotnie, raz wyszła za mąż.



Swojego jedynego męża, Bogdana Drągowskiego - przystojnego górala, pasjonata szybkich samochodów, nart i żagli - poznała, kiedy była studentką warszawskiej szkoły teatralnej. Zakochani stracili dla siebie głowę. Szybko wzięli ślub. W maju 1980 roku na świat przyszedł ich syn, Krzysztof.



Kiedy syn gwiazdy miał pięć lat, Kowalska została okrzyknięta przez czytelników tygodnika "Ekran" najpiękniejszą gwiazdą polskiego kina. Niestety jej popularność nie przypadła do gustu jej mężowi, który zaczął znikać z domu. Aktorka skarżyła się nawet, jej mąż więcej czasu spędza za kierownicą niż z rodziną. Gdy zorientowała się, że nie wygra z pasją Bogdana, podjęła decyzję o rozwodzie.

Zostałam sama z małym synkiem, schorowaną mamą i domem na głowie, który trzeba było utrzymać. A z aktorstwa się nie dało.. wspominała.

Zdjęcie Danuta Kowalska, Teatr Powszechny, próba przedstawienia "Burza" Williama Szekspira w reżyserii Ryszarda Majora /Tadeusz Zagoździński /Agencja FORUM

Niepewny zawód stał się dla aktorki uciążliwy. Postanowiła więc zmienić profesję - zapisała się na zajęcia do Francuskiego Instytutu Zarządzania, a później do The London Advertising Institute Training Service. Dyplomy ukończenia prestiżowych uczelni otworzyły przed nią wrota do świata marketingu, public relations i reklamy.

Zrezygnowałam z aktorstwa i była to najtrudniejsza decyzja, jaką podjęłam w życiu, ale czułam, że muszę zacząć robić coś, co da mi niezależność od 'czekania na telefon' wyznała w wywiadzie.

W nowej branży także odniosła sukces - przez prawie dwadzieścia lat była jedną z najwyżej ocenianych "kobiet marketingu" w Europie. Pracowała jako dyrektor marketingu w The Coca-Cola Company w Warszawie oraz w amerykańskiej agencji reklamowej, z ramienia której - jako account executive - zajmowała się promocją McDonald'sa.



Świetnie sobie radziłam w świecie zdominowanym przez facetów wspominała później.

W czasie jednego ze spotkań biznesowych Danuta Kowalska poznała kolarza Czesława Langa.



Był przeciwieństwem mojego wyobrażenia o sportowcach. Elegancko ubrany, inteligentny, dowcipny... Oczarował mnie wspominała.

Zanim aktorka i kolarz zaczęli się spotykać, parą zostały... ich dzieci z pierwszych małżeństw. Syn Danuty Kowalskiej i córka Czesława Langa myśleli już nawet o ślubie. Zamiast nich wspólną przyszłość zaczęli jednak planować ich rodzice.



Kowalska pomogła swojemu ukochanemu w rozkręceniu firmy Lang Team. Doskonale sprawdziła się w roli szefowej marketingu, więc gdy Polska Fundacja Olimpijska szukała dyrektora ds. rozwoju i komunikacji, bez wahania zaoferowano jej posadę. W konsekwencji pierwsza dekada XXI wieku była dla aktorki bardzo pracowita. Stała się prawą ręką Langa, odpowiadała m.in. za organizację Tour de Pologne i pomagała mu urządzić otoczony ogromnym ogrodem pałac znajdujący się na Kaszubach. Tam mieli wziąć ślub i zorganizować wesele.

Bajka nie trwała jednak długo. Została brutalnie przerwana, gdy Czesław Lang oświadczył Danucie Kowalskiej, że zakochał się w innej kobiecie i nie ona, a młodsza od niej o 13 lat Elżbieta Olech zostanie jego drugą żoną. Dla aktorki był to cios prosto w serce. Pojawiły się nawet przykre plotki, że Lang wykorzystał ją do zdobywania sponsorów dla Lang Team, a gdy przestała mu być potrzebna, porzucił ją.

Zdjęcie Edward Żentara i Danuta Kowalska w filmie "Anioł w szafie" (1987) / INPLUS / East News

Danuta Kowalska: Powrót do aktorstwa

Tuż po rozstaniu z kolarzem, tragicznie zmarł pierwszy mąż Kowalskiej - Bogdan Drągowski, który zginął w wypadku samochodowym.

Kiedy w 2009 roku Janusz Morgenstern zaproponował jej rolę w filmie "Mniejsze zło", postanowiła wrócić do aktorstwa i grać dla przyjemności. Wkrótce potem zagrała w "Prawie Agaty" i "Klanie", od kilku lat wciela się Elizę Kowalską w "Barwach szczęścia".

Dziś aktorka niechętnie wspomina o miłosnych zawodach. Obecnie najważniejsi są dla niej syn i synowa oraz dwie wnuczki - Amelia i Layla, które kocha do szaleństwa.

Zdjęcie Danuta Kowalska w 2014 roku / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Zobacz również:

W latach 90. była wielką gwiazdą. Powróci na szczyt?

Jego nagie zdjęcia obiegły świat. Skandal ciągnął się latami!

Kto zagra nowego Bonda? Jest siedmiu kandydatów!