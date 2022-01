"Miłość, która spada prosto z nieba. Zazdrość, zdrada i wielki świat reklamy. Tajemnice, które mogą kochanków rozdzielić - lub na nowo połączyć. Malownicze jeziora, podwodny balet, Warszawa z lotu ptaka... A do tego romantyczna historia i obsada pełna gwiazd" - to wszystko obiecywał dystrybutor "Dlaczego nie!".

Małgosia (Anna Cieślak) tuż po zrobieniu dyplomu na ASP chce zacząć karierę w reklamie. Po przyjeździe do Warszawy poznaje sympatycznego artystę plastyka - Piotra. Później na jej drodze staje uwodzicielski Dawid. A na końcu - w agencji reklamowej, w której próbuje znaleźć pracę - spotyka przystojnego Jana... Trzej mężczyźni, ale wymarzony książę tylko jeden. Któremu Małgosia odda serce?

Sprawy się komplikują, gdy do gry wchodzą dwie femme fatale (w kolorze blond). Pierwsza to Ewa - szefowa firmy cateringowej, w której jest zatrudniony Piotr. Druga to Renata - jedna z gwiazd agencji reklamy. Obie dla sukcesu - i w pracy, i w miłości - są gotowe na wszystko. I obie uznają Małgosię za niebezpieczną rywalkę...



Zdjęcie Anna Cieślak grałą główną rolę w "Dlaczego nie!" / Mikulski / AKPA

Tak w skrócie prezentowała się fabuła "Dlaczego nie!", która - trzeba przyznać - nie odbiegała specjalnie od scenariuszy innych tworzonych wówczas w dużych ilościach polskich rom-komów ("Tylko mnie kochaj", Nie kłam, kochanie", "Ja wam pokażę!", "Nigdy w życiu", "Jeszcze raz", "Kochaj i tańcz"...).



W "Dlaczego nie!" Maciej Zakościelny wcielał się w faceta prawie idealnego. Typ sportowca-milionera, który lata na paralotni, nurkuje, a skacząc do wody, kręci salta lepiej, niż złoty medalista z olimpiady. Problem w tym, że od początku ukrywa przed główną bohaterką pewien sekret...

Aktor przekonywał w trakcie zdjęć do filmu, że nie obawia się, że jego rola w "Dlaczego nie!" będzie porównywana z zaledwie o rok wcześniejszą kreacją z "Tylko mnie kochaj". "Tym razem to historia opowiadana z perspektywy dziewczyny. I to właśnie jej życie poznają widzowie. Jan - mój bohater - będzie dużo bardziej tajemniczy. I właśnie dlatego interesujący. Poza tym akcja 'Dlaczego nie!' rozgrywa się w trzech światach: w powietrzu, na ziemi i pod wodą. A takiego filmu jeszcze u nas nie było" - zapewniał aktor.

Dla Anny Cieślak, występ w "Dlaczego nie!" był dopiero drugim (po "Masz na imię Justine") w głównej roli w jej ówczesnej aktorskiej karierze. Małgosia, w którą się wcielała w filmie Zatorskiego, była delikatną, wrażliwą dziewczyną z prowincji, absolwentką ASP, artystyczną duszą, pełną energii i marzeń. Dziewczyna ma tysiące pomysłów, jak zacząć karierę i wierzy w szczerość otaczających ją ludzi. Szybko jednak odkryje, że nie każdemu można ufać...

"Chcę, żeby Małgosia nie była 'wystylizowana', tylko prawdziwa. Radosna, smutna, zakochana, szczęśliwa... Pełna emocji!" - mówiła aktorka o tym, w jaki sposób konstruuje swoją postać.

W "Dlaczego nie!" Małgorzata Kożuchowska wcielała się w Renatę, specjalistkę od reklamy - femme fatale w kolorze blond. By osiągnąć sukces - i w pracy, i w miłości - nie cofnie się przed niczym! Zwłaszcza, gdy na horyzoncie zobaczy rywalkę...

Zdjęcie Czapka? Dla Małgorzaty Kożuchowskiej rola w "Dlaczego nie!" zbiegła się ze zmianą wizerunku / Palicki / AKPA

Co ciekawe, praca przy filmie Ryszarda Zatorskiego zbiegła się ze zmianą wizerunku aktorki. "Wiem, że prędzej, czy później moja nowa fryzura stanie się sensacją. Więc postanowiłam to wykorzystać. Pomyślałam o fundacji Ewy Gorzelak - mojej koleżanki aktorki, która pracuje z dziećmi z Centrum Zdrowia Dziecka, z oddziału onkologii. Ewa organizuje wyjazdy chorych dzieci na wakacje. A ja sprzedałam wyłączność na pierwsze zdjęcia z krótkimi włosami jednej z gazet - właśnie w zamian za wsparcie fundacji. I by żaden paparazzi tego wizerunku nie wykradł, chodzę w czapce" - wyznała Kożuchowska.

Z kolei Tomasz Kot grał Dawida - wysoko postawionego pracownika agencji reklamowej, który uważa, że cały świat powinien padać mu do stóp - a piękne kobiety od razu lądować w jego łóżku.

"Nie jest typem intelektualisty czy romantyka. Lubi prestiż, pieniądze, gadżety. No i bardzo mu się podoba główna bohaterka czyli Małgosia" - mówił o swoim bohaterze aktor. I dodawał, że on, w odróżnieniu od Dawida, nie uważa, że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. "Stąpam twardo po ziemi i przyjmuję wszystko na chłodno. Jeśli narozrabiałem, to ponoszę tego konsekwencje. I dalej staram się dobrze żyć. Dzień po dniu, żeby nie powiedzieć godzina po godzinie. Odpowiedzialność stanowi o prawdziwie męskiej postawie. Intrygi i podstępy są dla mnie oznaką słabości. Szkoda mi ludzi, którzy muszą się do tego uciekać" - przekonywał Kot.

Zdjęcie W "Dlaczego nie!" Tomasz Kot był nieco bardziej zaokrąglony / Mikulski / AKPA

W filmie oglądaliśmy też Annę Przybylską, wcielającą się w... siebie samą, Antoniego Pawlickiego (młody plastyk zakochany w Małgosi), Joannę Jabłczyńską, Przemysława Cypryańskiego, Agnieszkę Warchulską, Kubę Wesołowskiego, Pawła Królikowskiego, Katarzynę Glinkę, a także Krzysztofa Hołowczyca. Utworem promującym film w mediach została piosenka "Dlaczego nie", napisana przez Kasię Kowalską.

Nie wszyscy wiedzą, że główne role w "Dlaczego nie!" wybierali sami widzowie za pośrednictwem ankiet. Łącznie na swoich ulubionych aktorów oddano 800 tysięcy głosów! Dla Ryszarda Zatorskiego był to kolejny udany rom-kom po polsku - po "Nigdy w życiu" i "Tylko mnie kochaj".

"Historie miłosne jakoś mnie nie nudzą. Bo to co zdarza się między 'nią' i 'nim' zanim przyjdzie happy end, to jednak za każdym razem inna historia. Tak jak w życiu, nigdy nie kocha się tak samo" - przekonywał reżyser. "Zarzuty krytyki wobec moich filmów można zamknąć w jeden: w tych historiach nie ma dramatu. No nie ma - bo w komedii romantycznej nie ma na to miejsca. Komedia romantyczna to współczesna bajka dla młodych i dorosłych. 'Dlaczego nie!' - też będzie taką bajką" - stwierdził Zatorski.