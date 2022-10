"Zdarzyło się": Ten film powinien obejrzeć każdy mężczyzna w Polsce

Wiadomości

"Zdarzyło się" to film, który powinien obejrzeć każdy mężczyzna w naszym kraju. Historia opowiedziana w filmie wydarzyła się naprawdę we Francji, w latach 60. XX wieku i niestety jest bardzo aktualna w naszym kraju dzisiaj. To bowiem poruszający obraz kobiety walczącej o prawo do decydowania o własnym ciele i życiu.

Anamaria Vartolomei w filmie "Zdarzyło się" /Aurora Films /materiały prasowe