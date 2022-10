Szwedzka Akademia nagrodziła urodzoną w 1940 roku Annie Ernaux za "odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie wyobcowania oraz społecznych ograniczeń, jakim podlega jednostkowa pamięć". "W swojej twórczości bezustannie i pod różnymi kątami przygląda się życiu naznaczonemu licznymi problemami związanymi z płcią, językiem i klasą społeczną" - napisała Szwedzka Akademia.

Annie Ernaux, "prozaiczka, feministka, jedna z najważniejszych współczesnych pisarek francuskich. Wychowała się w robotniczej dzielnicy normandzkiego miasteczka Yvetot, co znacząco wpłynęło na jej twórczość. Absolwentka wydziału literatury współczesnej na uniwersytetach w Rouen oraz w Bordeaux. Przez całe dorosłe życie po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka języka francuskiego. Uczyła w gimnazjach i liceach, a potem w Narodowym Centrum Nauczania na Odległość" - podaje wydawnictwo Czarne, które w tym roku opublikowało przekład powieści Ernaux pt. "Lata".

Zadebiutowała w 1974 roku powieścią "Les Armoires vides". Jest autorką ponad dwudziestu książek, m.in. wydanej po polsku mikropowieści "Miejsce". Laureatka wielu międzynarodowych nagród literackich, w tym Nagrody Renaudot (właśnie za "Miejsce") oraz Nagrody im. Marguerite Yourcenar (za całokształt twórczości).

Annie Ernaux: Autobiografia na papierze i w kinie

Jej autobiograficzna, a zarazem pokoleniowa opowieść "Lata" zdobyła Nagrodę Uniwersytetu Warwick, nagrodę przyznawaną przez Association Marguerite Duras, Nagrodę im. François Mauriaca, włoską Premio Strega Europeo, a także znalazła się na krótkiej liście nominowanych do Nagrody Bookera. Jest pierwszą kobietą, której dzieła ukazały się za życia w serii Quarto prestiżowego wydawnictwa Éditions Gallimard. Jest również doktorem honoris causa uniwersytetu Cergy-Pontoise - przypomina Czarne.

W maju na festiwalu filmowym w Cannes Ernaux wspólnie z synem pokazała dokumentalny film "The Super 8 Years" , w którym wykorzystała domowe nagrania realizowane kamerą 8 Bell & Howell.

"Ten pomysł wyszedł od mojego syna. Chciał pokazać swoim dzieciom dziadka, którego nigdy nie poznały i zobaczyć ponownie filmy, bo dawno ich razem nie oglądaliśmy. David zasugerował, że powinnam opatrzyć je komentarzem. Materiał składał się z pięciu kaset wideo nagranych w latach 1972-1981. To był punkt zwrotny w historii, ale również ważny okres w moim życiu. Mniej więcej wtedy ukazała się moja pierwsza książka, co było sporym wydarzeniem. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się różnice w moim małżeństwie, które ostatecznie doprowadziły do jego rozpadu. Mogę więc powiedzieć, że 'The Super 8 Years' to film o tym, jak buduje się własne życie. Uznałam, że ta osobista historia może przywodzić na myśl podróż wielu kobiet i rodzin, a także płynąć z czasem niczym książka 'Przeminęło z wiatrem'. Przeczytałam ją w wieku ośmiu lat i została ze mną na zawsze" - Ernaux mówiła Darii Poryckiej z Polskiej Agencji Prasowej.

"Zdarzyło się": Annie Ernaux o aborcji

W ubiegłym roku Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji otrzymał francuski film "Zdarzyło się" Audrey Diwan, oparty na autobiograficznej powieści Ernaux pod tym samym tytułem.

To opowieść o studentce, która w latach 60. XX wieku zachodzi w nieplanowaną ciążę i jest przekonana, że - mimo wszelkich grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji.

"To film, który boleśnie uświadamia, dlaczego działacze na rzecz praw kobiet od dziesięcioleci walczą o to, aby nie były one pozostawione same sobie. To także obraz, który - miejmy nadzieję - sprawi, że odtwórczyni głównej roli Anamaria Vartolomei stanie się powszechnie znana" - pisał tuż po premierze filmu na festiwalu w Wenecji Marc van de Klashorst ("International Cinephile Society").

