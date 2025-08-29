Netflix nie zwalnia tempa. Wrzesień będzie pełen emocji

Netflix zacznie wrzesień niezwykle widowiskowo. Już 2 września w ofercie serwisu znajdzie się osiem części kasowej serii "Szybcy i wściekli". Dominic Torreto wraz ze swoją rodziną ponownie zrobi niezłe zamieszanie. W obsadzie filmów m.in. Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Jason Statham i Sung Kang.

Natomiast od 1 września Greta Gerwig przeniesie nas do świata powieści Louisy May Alcott - "Małe kobietki", w którym Jo March, nauczycielka z Nowego Jorku, wspomina przeszłość swojej rodziny. Film z 2019 roku może pochwalić się nie tylko gwiazdorską obsadą, ale Oscarem za najlepsze kostiumy!

12 września będziemy mogli obejrzeć komedię romantyczną "Nie ten Paryż" z Mirandą Cosgrove w roli głównej. Młoda kobieta zgłosi się do udziału w programie randkowym, który - jak sądzi - ma mieć miejsce we Francji. Okaże się, że zdjęcia będą kręcone w Paris w Teksasie. Będzie chciała zrezygnować z dalszego udziału w programie, ale na przeszkodzie stanie jej uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fode). 26 września w ofercie znajdzie się też inna komedia romantyczna - "Francuski kochanek".

W połowie miesiąca Netflix zaprezentuje nam jeden z najlepszy horrorów ostatnich lat. W bibliotece giganta streamingu znajdzie się "Uciekaj!" w reżyserii współczesnego mistrza kina grozy - Jordana Peele'a. Wizyta Chrisa Washingtona w domu rodzinnym jego dziewczyny Allison zmieni się w prawdziwy koszmar. W roli głównej Daniel Kaluuya.

We wrześniowej ofercie znajdzie się też coś dla najmłodszych! "Sezon na misia" i "Spuszczone ze smyczy" na pewno rozbawią całą rodzinę.

Wrześniowe nowości Netfliksa. Kalendarz premier:

"Małe kobietki" (2019), reż. Greta Gerwig - 1 września,

"Sezon na misia" (2006), reż. Roger Allers, Jill Culton - 1 września,

"Szybcy i wściekli" (2001), reż. Rob Cohen - 2 września,

"Za szybcy, za wściekli" (2003), reż. John Singleton - 2 września,

"Szybcy i wściekli: Tokio drift" (2006), reż. Justin Lin - 2 września,

"Szybko i wściekle" (2009), reż. Justin Lin - 2 września,

"Szybcy i wściekli 5" (2011), reż. Justin Lin - 2 września,

"Szybcy i wściekli 6" (2013), reż. Justin Lin - 2 września,

"Szybcy i wściekli 7" (2015), reż. James Wan - 2 września,

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" (2019), reż. David Leitch - 2 września,

"Nie ten Paryż" (2025) - 12 września,

"Spuszczone ze smyczy" (2023), reż. Josh Greenbaum - 16 września,

"Ten sam dzień z tobą" (2025) - 18 września,

"Uciekaj!" (2017), reż. Jordan Peele - 19 września,

"Francuski kochanek" (2025), reż. Lisa-Nina Rives - 26 września.

