Te filmy na Netfliksie skradną serca seniorów. Sprawdź, co oglądać!

"Małe kobietki" (2019)

Pierwszą propozycją, na którą warto zwrócić uwagę na Netfliksie, jest historia rozgrywająca się na tle wojny secesyjnej. "Małe kobietki" to poruszająca ekranizacja klasycznej powieści Louisy May Alcott z 1868 roku, którą w 2019 roku na nowo opowiedziała Greta Gerwig. Film skupia się na losach sióstr March - czterech wyjątkowych dziewcząt dorastających w trudnych czasach, pod nieobecność ojca walczącego na froncie. Ich matka, Marmee, grana przez Laurę Dern, to silna, nowoczesna kobieta, która stara się przekazać dzieciom wartości takie jak wolność, niezależność i odwaga w podejmowaniu własnych wyborów. Na ekranie błyszczą Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson i Eliza Scanlen.

"Praktykant" (2015)

W tej produkcji możemy zobaczyć Roberta De Niro w jednej z najbardziej rozczulających ról w jego karierze. "Praktykant" to ciepła komedia z 2015 roku w reżyserii Nancy Meyers, która z wdziękiem opowiada o międzypokoleniowej przyjaźni, drugich szansach i sile ludzkiej życzliwości. De Niro wciela się w postać Bena Whittakera - siedemdziesięcioletniego wdowca i emeryta, który nie potrafi odnaleźć się w biernym życiu i postanawia wrócić do pracy. Trafia jako stażysta do nowoczesnej firmy modowej, gdzie jego szefową okazuje się być młodą, ambitną i wiecznie zabieganą Jules Ostin (Anne Hathaway). Choć początkowo oboje pochodzą z zupełnie różnych światów, z czasem między nimi rodzi się piękna relacja pełna wzajemnego szacunku, zrozumienia i subtelnego humoru.

"Chłopcy z ferajny" (1990)

Netflix ma też w swojej ofercie coś dla fanów filmów gangsterskich. "Chłopcy z ferajny" to klasyk gatunku z 1990 roku w reżyserii Martina Scorsese. To mocna, wciągająca i momentami niezwykle szczera opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, przedstawiająca życie Henry'ego Hilla - od dzieciaka marzącego o przynależności do półświatka, aż po czasy, gdy sam staje się jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi. Narracja prowadzona z perspektywy Henry'ego (w tej roli Ray Liotta) sprawia, że widz dosłownie zanurza się w świat nieustannego balansowania na granicy lojalności i zdrady. Obok Liotty na ekranie pojawiają się także Robert De Niro, Lorraine Bracco, Paul Sorvino i niezapomniany Joe Pesci, który za swoją brawurową rolę dostał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

"Zapach kobiety" (1992)

Świetną propozycją jest także film w reżyserii Martina Bresta, za który Al Pacino został nagrodzony Oscarem. "Zapach kobiety" to historia, która okazuje się pełną emocji i charakteru opowieścią o niezwykłej relacji dwóch zupełnie różnych ludzi. Młody maturzysta podejmuje się opieki nad niewidomym, emerytowanym oficerem. Wyruszają razem do Nowego Jorku, gdzie były wojskowy zamierza jeszcze raz "posmakować życia". Pacino jako charyzmatyczny, trudny, ale niesamowicie ludzki pułkownik Frank Slade jest tu w absolutnej życiowej formie. W obsadzie także Chris O’Donnell, James Rebhorn i Gabrielle Anwar.

"Lektor" (2008)

Co rozwinąć się może z przypadkowego spotkania na ulicy? Osadzona w Berlinie pod koniec lat 50. historia rozpoczyna się, gdy piętnastoletni Michael Berg słabnie na ulicy, a pomoc okazuje mu tajemnicza starsza kobieta - Hanna Schmitz. To spotkanie szybko przeradza się w intensywny, skomplikowany romans, który naznaczy życie chłopaka na zawsze. W "Lektorze" wystąpili m.in. Kate Winslet, David Kross i Ralph Fiennes. Za swoją poruszającą kreację Hanny Schmitz, Winslet otrzymała Oscara. Reżyserem filmu jest Stephen Daldry.

"Rozważna i romantyczna" (1995)

Zdjęcie Emma Thompson w filmie "Rozważna i romantyczna" / AKPA

A może coś dla fanów Alana Rickmana i Hugh Granta? "Rozważna i romantyczna" to pełna emocji ekranizacja powieści Jane Austen, osadzona w malowniczej Anglii schyłku XVIII wieku. Historia skupia się na losach dwóch sióstr - Elinor oraz Marianne - które po śmierci ojca tracą majątek i zostają zmuszone do przeprowadzki. W nowym otoczeniu każda z nich mierzy się z miłością, stratą i społecznymi ograniczeniami swojej epoki. W obsadzie znaleźli się m.in. Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant i Greg Wise, a za scenariusz odpowiada Emma Thompson, która także wcieliła się w rolę Elinor. Jej adaptacja została uhonorowana Oscarem, a cały film zdobył jeszcze sześć nominacji do tej nagrody.

"Ostatni mohikanin" (1992)

Nasze zestawienie kończy oczywiście "Ostatni Mohikanin", czyli epicki dramat historyczny z 1992 roku. Film został oparty na powieści Jamesa Fenimore’a Coopera z 1826 roku i przenosi widzów do XVIII-wiecznej, skolonizowanej Ameryki rozdartej wojną pomiędzy Anglią a Francją. Na tle konfliktów i walki o władzę rozgrywa się poruszająca opowieść o tożsamości, miłości i przetrwaniu. Głównym bohaterem jest biały mężczyzna, który jako dziecko został przygarnięty i wychowany przez plemię Mohikanów. W tej roli występuje Daniel Day-Lewis, partnerując Madeleine Stowe, Russellowi Meansowi, Ericowi Schweigowi oraz Jodhi May. Film został uhonorowany Oscarem za najlepszy dźwięk w 1993 roku.

