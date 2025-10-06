Zagrała w nowym filmie Luci Guadagnino. Fabuła skrywa zaskakujący sekret

Julia Roberts wzbudziła zaciekawienie wśród widzów

Najnowszy film Luci Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy", "Do ostatniej kości", "Queer" czy "Challengers", opowie historię profesor Almy, która wpadnie w sam środek uniwersyteckiego konfliktu. Jej utalentowana studentka Maggie poważnie oskarży bliskiego przyjaciela Hanka. Skandal wstrząśnie wydziałem filozofii Uniwersytetu Yale i wpłynie na życie wszystkich trzech bohaterów.

Ważnym elementem historii jest fakt, że film nie ujawnia czy Hank faktycznie jest winny całej sytuacji. Jednak ostatnia wypowiedź Julii Roberts, która w produkcji zagrała panią profesor, mocno poruszyła widownię. Okazuje się, że aktorzy doskonale wiedzą, co wydarzyło się pomiędzy bohaterami. Gwiazda wyjawiła to podczas sobotniej premiery w Los Angeles.

Scenarzystka Nora Garrett również potwierdziła, że pisząc scenariusz, sama wiedziała, kto jest winny. "Wiem też, że wszystkie te pomysły mogą nie być ze sobą spójne, ale myślę, że ważne było dla nas wszystkich, abyśmy mogli stworzyć własną wersję sztuki" - wyznała.

"Po polowaniu" już w październiku w kinach

Najnowsze dzieło Luci Guadagnino "Po polowaniu" to trzymający w napięciu dramat psychologiczny. Film wejdzie do kina już 17 października. W rolach głównych występują Julia Roberts jako Alma, Ayo Edebiri jako Maggie, Andrew Garfield jako Hank Chloe Sevigny jako Kim oraz Michael Stuhbarg jako Frederik Olsson.

