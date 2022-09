Wielu hollywoodzkich aktorów na potrzeby roli przechodzi imponującą wizualną metamorfozę. Znane są przypadki gwiazd, które - aby wiarygodnie sportretować swoją postać - drastycznie chudną lub mocno przybierają na wadze. Choć takie przemiany są z reguły doceniane przez widzów i krytyków, wysiłek, który trzeba włożyć w fizyczną transformację, ma często negatywne skutki dla zdrowia. Przekonał się o tym przed kilkoma laty Zac Efron . Gwiazdor "High School Musical" w wywiadzie udzielonym magazynowi "Men’s Health" opowiedział o dramatycznych konsekwencjach żmudnych przygotowań do występu w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol" .

Zac Efron: Bezsenność i depresja po roli w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol"

W produkcji z 2017 roku aktor zagrał byłego sportowca, który zatrudnia się jako ratownik. Rola ta wymagała od Efrona zbudowania odpowiedniej muskulatury. Aby osiągnąć pożądany efekt, musiał on stosować wyjątkowo restrykcyjną dietę i wykonywać katorżnicze treningi na siłowni. Do tego, ze względu na napięty harmonogram zdjęć, Efron notorycznie nie dosypiał. "Jadłem te same posiłki trzy razy dziennie i przetrenowywałem się. Spałem maksymalnie cztery godziny na dobę, bo wcześnie zaczynaliśmy kręcić. Zacząłem cierpieć na bezsenność i popadłem w dość silną depresję. Coś się we mnie wtedy wypaliło" - wyznał aktor.

Efron zrozumiał wówczas, że dążenie do perfekcyjnego wyglądu za wszelką cenę nie jest zdrowe. Jak zaznaczył, w przyszłości nie ma zamiaru angażować się w tak wyczerpujący proces przygotowań do roli. "Wygląd, który miałem w 'Słonecznym patrolu', nie jest naturalny. Musiałem brać silne leki moczopędne, co doprowadziło do skrajnego odwodnienia. Byłem nieszczęśliwy i ciągle zmęczony. Teraz wiem, że nie potrzebuję narażać organizmu na taki wysiłek. Wolę mieć kilka procent więcej tkanki tłuszczowej. Powrót do zdrowia - tak fizycznego, jak psychicznego - zajął mi naprawdę dużo czasu" - stwierdził gwiazdor.

Zac Efron: Złamana szczęka, a nie operacja plastyczna

W tym samym wywiadzie Efron odniósł się do krążących od jakiegoś czasu plotek o tym, że poddał się operacji plastycznej twarzy. Aktor zdradził, że nawet jego matka uwierzyła w te rewelacje i zadzwoniła, by dowiedzieć się, dlaczego postanowił poprawić urodę przy pomocy skalpela. Gwiazdor zapewnił jednak, że nie poszedł pod nóż, a zmiana wyglądu jego twarzy była efektem przebytej kontuzji. "Złamałem sobie szczękę, a w wyniku stanu zapalnego mięśnie żwaczy po prostu mi spuchły" - wyjaśnił i dodał, że nie przejmuje się plotkami. "Gdyby martwiło mnie to, co inni o mnie mówią, nie mógłbym wykonywać swojego zawodu" - skwitował.

