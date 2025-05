Z "Avengers" do nowego Spider-Mana? Plotki o powrocie superbohatera

Informacje o udziale Ruffalo podał portal Nexus Point News. Nie wiadomo, czy występ obejmowałby samego Hulka, czy też tylko jego ludzkie alter ego — doktora Bruce'a Bannera.

Gdyby te informacje się potwierdziły, Hulk pełniłby w fabule podobną rolę, jak Iron Man (Robert Downey Jr.), Nick Fury (Samuel L. Jackson) i Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) w poprzednich odsłonach serii.

"Spider-Man: Brand New Day". Plotki o nowym filmie o Pająku

Szczegóły "Spider-Man: Brand New Day" są trzymane w tajemnicy. Wcześniej plotkowano, że w fabule powróci wątek alternatywnych rzeczywistości. Teraz pojawiają się niepotwierdzone informacje, że Spider-Man zmierzyłby się ze Scorpionem, Tombstone'em i Boomeragiem. W roli tego pierwszego powróciłby Michaela Mando.

Wiadomo, że w roli tytułowej ponownie zobaczymy Toma Hollanda. W obsadzie są także Sadie Sink, gwiazda "Strager Things", i Liza Colón-Zayas, znana z serialu "The Bear". Reżyseruje Destin Daniel Cretton.

"Spider-Man: Brand New Day". Kiedy premiera?

"Spider-Man: Brand New Day" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy data nie zostanie zmieniona w związku z ostatnimi przesunięciami w kalendarzu Disneya. "Avengers: Doomsday", który pierwotnie miał wejść do kin 1 maja 2026 roku, zadebiutuje w grudniu.