"Wszystko powinno polegać na dotarciu do prawdy. Czasem musisz sobie zdawać sprawę z tego, w jakim filmie grasz. Występ w filmach takich jak 'Aquaman' to praca dla klauna. 'Aquaman' to nie jest 'Proces Siódemki z Chicago' . Musisz się ogarnąć" - stwierdził Yahya Abdul-Mateen II w rozmowie z magazynem "Vulture".

Yahya Abdul-Mateen II: Dlaczego zagrał w "Aquamanie"?

Opinia o występach w komiksowych widowiskach nie przeszkadza mu jednak w tym, aby dalej w nich grać. Aktor powtórzył swoją rolę Davida Kane’a znanego pod pseudonimem Manta również w kontynuacji "Aquamana", filmie "Aquaman i zaginione królestwo" . Pierwsza część zarobiła na całym świecie ponad miliard dolarów. Druga nie pojawi się w kinach wcześniej niż w grudniu 2023 roku.

Dlaczego zatem Yahya Abdul-Mateen II przyjął tę "pracę dla klauna" i to dwukrotnie? "Aby przetrwać jako aktor i móc się z tego utrzymać, musisz grać w ich grę, a potem być cwanym, gdy zachce ci się zaskoczyć publiczność, reżysera albo nawet samego siebie. Nie spodziewałbym się wystąpienia w dziełach na podstawie dramatów Czechowa, Augusta Wilsona oraz w 'Aquamanie'. A mnie się to udało" - wyjaśnił w tym samym wywiadzie.

Yahya-Abdul II nie przyjmuje jednak wszystkich propozycji ról, jakie znajdują się w jego zasięgu. Aktor przymierzany był m.in. do udziału w prequelu filmu "Mad Max: Na drodze gniewu ", ale ostatecznie nie zgodził się i zamiast niego zaangażowano Toma Burke’a. "Miałem też inne propozycje pracy, ale zrozumiałem, że nie ma aż tak wielu dobrych scenariuszy. Odniosłem wrażenie, że będę musiał poczekać z wiarą w to, że w końcu pojawił się odpowiedni dla mnie projekt" - tłumaczył w jednym z wywiadów swoje podejście do pracy.

