Wyreżyserowany przez Jamesa Wana film "Aquaman i zaginione królestwo" miał trafić do kin 17 marca 2023 roku. Tak się nie stanie - produkcja będzie miała premierę dopiero 25 grudnia 2023 roku. Zwolniony marcowy termin zajmie film "Shazam! Gniew bogów", który miał się pojawić w kinach jeszcze w tym roku, tj. 21 grudnia.

Dzięki temu przesunięciu kontynuacja "Shazama" nie będzie musiała konkurować z filmem Jamesa Camerona "Avatar: Istota wody" , który pojawi się w kinach 14 grudnia. Marcowa premiera może być dla filmu studia Warner Bros. Discovery szansą na większy zysk, gdyż w tym terminie póki co nie zaplanowano kinowego debiutu żadnej większej produkcji. W tym roku marzec okazał się pomyślny dla innego filmu tego studia, "Batmana" . Dzieło Matta Reevesa zarobiło w kinach na całym świecie 770 milionów dolarów.

"Aquaman: Zaginione królestwo" w kinach w grudniu 2023

Większej konkurencji może spodziewać się film "Aquaman i zaginione królestwo" z Jasonem Momoą w tytułowej roli. Dwa dni przed jego premierą na ekrany kin wejdzie kolejny spin-off "Gwiezdnych wojen", reżyserowany przez Patty Jenkins film "Rogue Squadron". Pytanie tylko, czy trafi on do kin w tym właśnie terminie. Pandemia COVID-19 nauczyła widzów, by nie przywiązywali się do podawanych z tak dużym wyprzedzeniem dat premier filmowych.

To nie koniec przesunięć kalendarzowych i ogłoszeń premier filmów studia WBD. 10 lutego 2023 roku do kin trafi bliżej nieokreślony film tego studia. 4 kwietnia 2023 roku swoją premierę będzie miała piąta odsłona serii "Martwe zło" , film "Evil Dead Rise". 8 sierpnia 2023 roku widzów wystraszy druga odsłona spin-offu "Obecności" - "Zakonnicy" . Z kalendarza premier zniknął zaś film "Miasteczko Salem" według książki Stephena Kinga, który miał zadebiutować 21 kwietnia 2023 roku. Nowa data jego premiery zostanie ogłoszona później.

Wideo "Zakonnica" [trailer]

Ogłoszenie nowych dat premier filmów potwierdza, że nowe kierownictwo wytwórni Warner Bros. Discovery chce skupić się na kinie kosztem serwisów streamingowych. Przykładem jest film "Evil Dead Rise", który miał trafić od razu na platformę HBO Max. Teraz wiadomo, że będzie miał premierę w kinie. Podobnie jest z remakiem "Prywatki" z 1990 roku. Przed premierą na HBO Max film wyprodukowany przez LeBrona Jamesa trafi do kin. Stanie się to 9 grudnia tego roku.

