Wyczekiwana filmowa adaptacja. Jedna z najpopularniejszych serii zmierza na ekran

"Call of Duty": powstanie adaptacja popularnej gry

Jak informuje serwis Variety prace nad przeniesieniem popularnej gry "Call of Duty" ruszają pełną parą. Pieczę nad projektem Paramount i Activision przejmują uznani twórcy - Peter Berg oraz Taylor Sheridan.

Taylor Sherdian to twórcy wielu hitów Paramount - "Yellowstone", "Tulsa King", "Burmistrz z Kingstown", "Landman: Negocjator", "Lioness". W zeszłym tygodniu media obiegła wieść, że wraz z 2029 roku twórca rozpocznie współpracę z NBC Universal, a zakończy przygodę ze swoim wcześniejszym partnerem. Wygląda jednak na to, że do tego czasu Sheridan i Paramonut zrealizują jeszcze kilka nowych projektów.

Scenariusz filmu opartego o cykl gier z gatunku strzelanek pierwszoosobowych napiszą Sheridan i reżyser Peter Berg ("Friday Night Lights", "Żywioł: Deepwater Horizon", "Królestwo", serial "Świt Ameryki") stanie za kamerą projektu.

Kolejne adaptacje gier w produkcji

To nie jedyna adaptacja popularnych gier komputerowych. W przygotowaniu są ekranizacje tytułów Playstation: "Horizon: Zero Dawn", "Ghost of Tsushima" w reżyserii Chada Stahelskiego ("John Wick"), "Days Gone", za którego kamerą stanie Sheldon Turner oraz filmy na podstawie "Gravity Rush", "Helldivers 2", "Ghost of Tsushima: Legends". Oprócz tego m.in. "The Legend of Zelda", "Split Fiction", "Gears of War", "BioShock", "Stray" czy produkcje z uniwersum "Assassin's Creed". Do tego druga część filmu "Minecraft", który okazał się jednym z największych hitów tego roku, nowe sezony "Fallout", "The Last of Us", czy animowanego "Tomb Raidera" i "Splinter Cell: Deathwatch".

