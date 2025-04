Jeden z najbardziej hipnotyzujących i enigmatycznych filmów XXI wieku powraca do kin w jakości 4K. To wyjątkowa okazja, by ponownie - lub po raz pierwszy - zanurzyć się w niepokojącym śnie Davida Lyncha i odkryć na nowo to kultowe dzieło na dużym ekranie. Dystrybutorem filmu "Mulholland Drive" jest Reset specjalizujący się w przywracaniu klasyki na kinowe ekrany. Do tej pory wprowadził m.in. "Nienawiść" M. Kassovitza, "Rozmowę" F. F. Coppoli, "Opętanie" A. Żuławskiego.

"Mulholland Drive": najlepszy film XXI wieku

W 2016 roku "Mulholland Drive" zostało uznane za najlepszy film XXI wieku w prestiżowej ankiecie BBC Culture, w której głosy oddało 177 krytyków filmowych z całego świata. To nie tylko potwierdzenie jego artystycznej rangi, ale także dowód na to, że historia opowiedziana przez Lyncha nie przestaje fascynować kolejnych pokoleń widzów.

Repremiera filmu nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niedawnej śmierci Davida Lyncha, który odszedł 16 stycznia 2025 roku. Ten wybitny reżyser, scenarzysta, muzyk i artysta wizualny przez dekady kształtował krajobraz współczesnego kina autorskiego. Jego unikalny styl - balansujący między snem a jawą, realizmem a surrealizmem - uczynił go jednym z najbardziej wpływowych twórców w historii filmu. "Mulholland Drive" pozostaje esencją jego artystycznego języka.

Uwodzicielska i przerażająca wizja Los Angeles – miasta snów i koszmarów – to opowieść o miłości, zazdrości i zemście, spleciona w sposób, który tylko Lynch potrafił stworzyć. "Mulholland Drive" to intrygująca mieszanka thrillera, kina noir i surrealizmu. Fabuła skupia się na młodej kobiecie, która po wypadku samochodowym traci pamięć i wraz z nowo poznaną przyjaciółką próbuje rozwikłać zagadkę swojej tożsamości. W miarę jak rzeczywistość zaczyna się rozpadać, widz zostaje wciągnięty w mroczny, oniryczny labirynt pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Dla Naomi Watts, która wcieliła się w jedną z głównych ról, udział w "Mulholland Drive" był przełomem w karierze. Jej hipnotyzująca, wielowymiarowa rola przyniosła jej międzynarodowe uznanie i otworzyła drzwi do dalszych sukcesów w Hollywood. Watts do dziś uznaje ten film za jeden z najważniejszych momentów w swoim zawodowym życiu.

"Mulholland Drive": kiedy w kinach?

"Mulholland Drive" na wielkim ekranie będzie można zobaczyć w odrestaurowanej wersji 4K. Film powraca do kin 7 maja, ale już w kwietniu w całej Polsce odbywają się pokazy poprzedzające ponowne wprowadzenie do kin. 21 kwietnia będzie można film zobaczyć w ramach Kultowego kina w Multikinie.