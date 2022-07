Woody Allen w wywiadzie dla tej francuskiej gazety zdradził m.in. że skompletował już całą główną obsadę swojego filmu, którego tytuł wciąż jest nieznany. Reżyser określa go mianem "pewnego rodzaju trującego romantycznego thrillera", który zostanie zrealizowany w klimacie innego jego filmu - "Wszystko gra" z 2005 roku. Całą obsadę nowej produkcji Allena stanowić będą francuscy aktorzy, a co za tym idzie, zostanie ona nakręcona w języku francuskim.

Woody Allen kręci po francusku

Wspomniany przez Allena "Wszystko gra" to romantyczny thriller, którego bohaterem jest utalentowany tenisista. Rzuca on sport, by zostać trenerem w klubie dla bogaczy. Niedługo potem żeni się z córką jednego z nich. W głównych rolach w tym filmie z 2005 roku wystąpili Scarlett Johansson i Jonathan Rhys-Meyers.

Zdjęcia do nowego filmu Woody’ego Allena rozpoczną się we wrześniu w Paryżu. Kręcony tu w 2011 roku film "O północy w Paryżu" przyniósł reżyserowi Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Powtórzenie tego sukcesu wydaje się być niemożliwe z powodu skandalu obyczajowego, w efekcie którego Allen stał się w Hollywood osobą niepożądaną. O molestowanie seksualne oskarża go jego przybrana córka Dylan Farrow. Inną przeszkodą w uzyskaniu najwyższych laurów może być też fakt, że ostatnie produkcje Allena nie są już tak dobre jak jego dzieła sprzed lat.

Pięćdziesiąty film Woody'ego Allena

W rozmowie z "Le Journal du Dimanche" Allen potwierdził to, o czym wspominał już Baldwinowi. Przygotowywany pięćdziesiąty film w jego karierze może być ostatnim, jaki wyreżyseruje. W całości zostanie on sfinansowany ze środków pozyskanych poza granicami Stanów Zjednoczonych.

