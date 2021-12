"Wkręceni" w reżyserii Piotra Wereśniaka to opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska. Franczesko ( Piotr Adamczyk ), Fikoł ( Bartosz Opania ) i Szyja ( Paweł Domagała ) znają się od lat, razem pracują i spędzają wolny czas. Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce, postanawiają spędzić szalony weekend w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda ma się dopiero zacząć, gdy - podczas przymusowego postoju w urokliwych okolicach Zarzecza - trójka kumpli zostaje omyłkowo wzięta za niemieckich inwestorów...

Reklama

- Pomysł na historię o trzech facetach, którzy są wzięci za kogoś, kim nie są, miałem od dawna. Tylko musiałem poczekać aż przyjdzie mi doprecyzowanie - kim oni są, za kogo są wzięci, w jakich okolicznościach - opowiadał reżyser filmu Piotr Wereśniak.

Franek Szpak alias Franczesko (Piotr Adamczyk) to sympatyczny, uśmiechnięty - facet, który umie radzić sobie w życiu. Pracował już niemal w całej Europie i w każdym możliwym zawodzie. Ale w głębi serca szczęśliwy czuje się tylko w Polsce - gdzie może opiekować się matką i pragnie znaleźć prawdziwą miłość... W rodzinnym Podgórzu Śląskim Franczesko adoruje lokalną piękność: Martę ( Katarzyna Glinka ). Niestety, szybko odkrywa, że dziewczynie zależy tylko na pieniądzach. I razem z etatem w fabryce - oraz stałą pensją - traci również ukochaną... To właśnie Franek namawia kolegów na wypad do Warszawy. W trakcie szalonej podróży - w Zarzeczu - poznaje uroczą i wyzwoloną Maję ( Dominika Kluźniak ), córkę lokalnego prezydenta...

- Gram Franka Szpaka, pracownika śląskiej fabryki samochodów, zostałem zwolniony z pracy wraz ze swoimi kolegami. Postanowiliśmy to nieszczęście przekuć w jakąś przyjemność, dlatego szalejemy, wydając odprawę w Warszawie, a potem następuje już tak naprawdę komedia omyłek i pomyłek, ponieważ biorą nas za kogoś innego - opowiadał o swojej roli Piotr Adamczyk.

Zenek Kozioł - dla przyjaciół Fikoł (Bartosz Opania) to facet z sercem na dłoni - na tyle pojemnym, że co chwila zakochuje się w innej dziewczynie. Jest szczery, uczuciowy i nie zawsze umie zapanować nad emocjami... A do tego lubi dobrą zabawę i zwykle nie myśli o jej konsekwencjach. Po tym, jak beztrosko sobie dotąd "fikał"... Zenek "dofikoł" się już szóstki dzieci. I na alimenty przeznacza co miesiąc większość pensji. Ale dobrego humoru nie traci... I uparcie powtarza, z szerokim uśmiechem: "Wszystkie dzieci nasze są!".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wkręceni" [trailer]

- We "Wkręconych" zabawność wynika przede wszystkim z kontekstu, co niewątpliwie jest zaletą tego filmu. Chociaż trzech głównych bohaterów, a zarazem przyjaciół - Fikoł, którego gram, Franczesko i Szyja, to zbieranina zupełnie różnych osobowości i charakterów. Każdy jest inny, każdy mówi swoim językiem i wywodzi się z innych kręgów kulturowych. Myślę, że Piotrek Wereśniak, który ich wymyślił, jest zdziwiony. Obsadził nas, konkretnych ludzi, a myśmy stworzyli postaci, być może trochę różne od tego, co sobie wyobrażał. Sporo dodaliśmy od siebie na planie, wyszliśmy poza scenariusz - opowiadał Bartosz Opania.

Tomek Zarówny czyli Szyja (Paweł Domagała) - specjalista od mielonych, bigosu i schabu, czyli kucharz w zakładowej stołówce. Szczęśliwie żonaty pantoflarz. W domu sprząta, pierze, prasuje... A bez zgody ukochanej nie ma odwagi nawet wyjść z kumplami do pubu. I potulnie przyznaje, że głową rodziny jest żona, a on co najwyżej szyją... Jednak w końcu Szyja się buntuje. Gdy koledzy proponują wypad do stolicy, Tomek od razu się zgadza. A Jadzię okłamuje - mówiąc, że wyjeżdża na szkolenie dla bezrobotnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wkręceni" [trailer]

- Bardzo się cieszę, że dostałem tę rolę, bo po raz pierwszy czułem, że zagram postać, która po prostu do mnie pasuje - podkreślał aktor.

W pozostałych rolach wystąpiły także same aktorskie znakomitości: Kamilla Baar (dziennikarka Adrianna), Krzysztof Stelmaszyk (prezydent Mikulski), Monika Krzywkowska (Anka Mikulska, żona prezydenta), Dominika Kluźniak (Maja Mikulska, córka prezydenta), Kacper Kuszewski (komendant Grygalewicz), Piotr Głowacki (Dariusz Szmaja), Marian Opania (wędkarz), Krzysztof Tyniec (szef hotelu), Katarzyna Glinka (Marta), Rafał Zawierucha (kamerzysta), Michał Piela (Witek), Julia Kamińska (pokojówka), Czesław Mozil (dresiarz).

- Najbardziej lubię komedię. Jest kusząca z paru względów. Przede wszystkim jako wyzwanie - bo to bardzo trudny gatunek. Poza tym w komedii od razu widać efekt pracy. Wystarczy pójść do kina i sprawdzić, czy widzowie się śmieją - mówił przed premierą filmu Piotr Wereśniak.

"Wkręceni" 1 / 9 Piotr Adamczyk ("Och, Karol 2" i "Nie kłam, kochanie") znów pojawi się na dużym ekranie! Tym razem aktor gra Ślązaka - sympatycznego Franciszka Szpaka - w nowej komedii Piotra Wereśniaka "Wkręceni". Źródło: MTL Maxfilm udostępnij

- W komedii jest tak, że jak nie ma śmiechu, to znaczy, że żart jest źle opowiedziany. Tutaj te żarty działają, więc z tego się bardzo cieszę - dodał Piotr Adamczyk.

Komedia "Wkręceni" zadebiutowała w polskich kinach 10 stycznia 2014 roku. W ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania film zgromadził 127 335 widzów. Łącznie obejrzało go ponad 800 tysięcy widzów.

"Wkręceni": Gorący romans 1 / 12 Źródło: MTL Maxfilm udostępnij

Sukces odniosła także promująca film piosenka - "Wkręceni - nie ufaj mi", w wykonaniu Igora Herbuta - wokalisty zespołu LemON. Piosenka przez wiele tygodni gościła na pierwszych miejscach list przebojów.

Nikogo nie zdziwiło więc, gdy zaledwie rok później powstała kontynuacja filmu Wereśniaka. "Wkręceni 2" skupiali się na dalszych losach bohatera Pawła Domagały, który tam razem wpadał w sidła show-biznesu. Na planie aktora otaczały piękne Barbara Kurdej-Szatan , Marta Żmuda Trzebiatowska , Anna Mucha i Małgorzata Socha .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wkręceni 2" [trailer]

Zobacz również:

"Rolnik szuka żony": Świąteczny odcinek. Znamy szczegóły!

Co obejrzeć w święta? Najciekawsze propozycje telewizyjne!

35-letnia aktorka nie żyje. Wypadła z okna hotelu