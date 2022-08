Jeden z najbardziej cenionych i wpływowych aktorów Hollywood zaangażował się w kolejny intrygujący projekt. Jak donosi "The Hollywood Reporter", Robert De Niro wystąpi w dramacie gangsterskim zatytułowanym "Wise Guys". Scenariusz filmu napisze Nicholas Pileggi, z którym gwiazdor " Taksówkarza " współpracował przed laty przy " Chłopcach z ferajny " i " Kasynie ".

Za kamerą stanie zaś Barry Levinson, twórca " Uśpionych " i oscarowego " Rain Mana ". Produkcja będzie dla 79-letniego De Niro nie lada wyzwaniem – aktor wystąpi bowiem w podwójnej roli - Vito Genovese i Franka Costello, czyli rywalizujących ze sobą mafijnych bossów.

"Wise Guys": O czym będzie film?

Fabuła inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami filmu skupi się na konflikcie wspomnianych gangsterów, którzy w latach 20. XX wieku rządzili kryminalnym podziemiem Nowego Jorku. Genovese, znany jako "Don Vito", stał za nieudanym zamachem na Costello. W 1957 roku podczas Konferencji w Apalachin policja przeprowadziła nalot, który był rezultatem spisku uknutego m.in. przez Costello.

Nieco później postanowił on ostatecznie rozwiązać problem z niewygodnym rywalem obmyślając trefny przemyt narkotyków, w który najprawdopodobniej wtajemniczył szefa chicagowskiej mafii. Dzięki zeznaniom przekupionego handlarza narkotyków, w 1959 roku sąd skazał Genovese na 15 lat więzienia.

"Wise Guys" będzie pierwszym filmem zrealizowanym w całości pod nowym kierownictwem Warner Bros. Discovery. Z raportu "The Hollywood Reporter" wynika, że trafi on od razu do kinowej dystrybucji.

Robert De Niro: Wkrótce zobaczymy aktora na wielkim ekranie

To niejedyny projekt, nad którym pracuje obecnie De Niro. Już wkrótce zobaczymy go w najnowszym filmie Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon", w którym wystąpił u boku Leonardo DiCaprio , Jessego Plemonsa i Brendana Frasera .

Gwiazdor pojawi się także w dwóch komediach – "About My Father", w której partnerować mu będzie Kim Cattrall, a także nowej produkcji od Davida O. Russella zatytułowanej "Amsterdam". Listę nadchodzących filmów z udziałem De Niro zamyka thriller "Wash Me In The River", który opowiada o uzależnionym od opioidów mężczyźnie pragnącym zemsty na handlarzach narkotyków odpowiedzialnych za śmierć jego ukochanej.

