"Ballada ptaków i węży", czyli nowe "Igrzyska śmierci"

Pierwsze informacje o produkcji "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" pojawiły się w kwietniu 2020 roku. Film ma być ekranizacją książki "Ballada ptaków i węży". To czwarta powieść autorstwa Suzanne Collins, która składa się na bestsellerowy cykl dla młodzieży "Igrzyska śmierci". Stanowi ona prequel znanych z trylogii wydarzeń. Tym razem akcja cofa się aż o 64 lata, do czasu Dziesiątych Głodowych Igrzysk.

Historia skupia się na 18-letnim Coriolanusie Snowie, na długo zanim został prezydentem państwa Panem (w poprzednich częściach "Igrzysk śmierci" grał go Donald Sutherland ). Jego szansą na polepszenie sytuacji swojej rodziny staje się objęcie stanowiska mentora 10. Głodowych Igrzysk. W udziale przypada mu jednak opieka nad dziewczynką z najgorszego Dystryktu 12, Lucy Gray Baird. Zwraca ona jednak na siebie uwagę całego Panem swoim talentem muzycznym. Snow zaczyna myśleć, że może jeszcze przechylić szalę na swoją korzyść.



Reklama

To właśnie para bohaterów, granych przez Toma Blytha i Rachel Zegler , znajduje się na pierwszym oficjalnym zdjęciu z produkcji.



Kiedy nowe "Igrzyska śmierci"?

Podczas niedawnego CinemaCon ujawniono kilka innych szczegółów na temat filmu. Przedstawiciele wytwórni Lionsgate podali m.in. termin jego premiery. Tytuł ma trafić na ekrany kin 17 listopada 2023 roku.



Film ma wyreżyserować Francis Lawrence , autor trzech z czterech części serii "Igrzyska śmierci": "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" , "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" , "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" oraz obrazu "Czerwona jaskółka" .

Oprócz Blytha i Zegler w obsadzie znaleźli się również m.in. Viola Davis , Jason Schwartzman , Josh Andrés Rivera, Peter Dinklage i Hunter Schafer.

Prezentacja krótkiego teasera odbyła się podczas tegorocznego CinemaCon. "Zapraszam Cię do powrotu na Igrzyska. W 2023 roku świat odkryje, kto jest ptakiem, kto wężem" - można było przeczytać na ekranie, na którym pokazano ptaka i węża na tle zimowego krajobrazu.

Wideo "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży": Teaser

Najnowszą część wyprodukują Nina Jacobson, Brad Simpson i Francis Lawrence. Autorami scenariusza są: Suzanne Collins, Michael Arndt i Michael Lesslie.



"Igrzyska śmierci" to jedna z najbardziej dochodowych filmowych serii w historii. Zarobiła prawie 3 miliardy dolarów na całym świecie.

"Ballada ptaków i węży": Nowe informacje o filmie

"Możliwość pokazania innej strony Panem w innym okresie jego historii była naprawdę ekscytująca" - powiedział Nina Jacobson o pracy nad prequelem. - "Jest zupełnie inny stylistycznie, pod względem projektu, charakteru i punktu widzenia".



"Przerobiliśmy cały Dwunasty Dystrykt, Kapitol, stworzyliśmy zupełnie nową arenę, za którą stoi scenograf Uli Hanisch. Zaoferuje widzom nową wizję Panem" - dodał reżyser Francis Lawrence.

"Suzanne wykonała świetną robotę, cofając się do początków i opowiadając historię o stworzeniu tego świata" - wyjaśnił Lawrence. "W prequelu będzie trochę informacji o przeszłości Katniss. Oczywiście pokażemy, jak Snow stał się osobą, którą znamy, przedstawimy historię Igrzysk, a nawet niektórych utworów muzycznych, z których pochodzą piosenki takie jak 'The Hanging Tree'".

Reżyser zapewnił również, że ukochana Snowa Lucy Grey Baird - grana przez gwiazdę "West Side Story" Rachel Zegler - będzie zupełnie inna, niż główna bohaterka znanej nam trylogii.



"To nie jest kwestia osądu, ale Lucy Grey jest anty-Katniss" - zapewnił. - "Jest artystką, performerką, gwiazdą... Snow nigdy wcześniej nie spotkał takiej dziewczyny".