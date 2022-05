Podróże nie tylko kształcą, ale też inspirują. Dla Wima Wendersa inspirująca okazała się podróż do Japonii. A dokładnie luksusowe toalety publiczne, które zobaczył w tym kraju. "Jest takie ładne angielskie słowo 'restroom' (pokój wypoczynkowy - przyp. red.). Kiedy zobaczyłem te miejsca, zdałem sobie sprawę, że to restroomy w najlepszym tego słowa znaczeniu" - powiedział reżyser na środowej konferencji prasowej, podczas której ogłosił swój projekt.

Wim Wenders opowie o toaletach publicznych w Japonii

Konferencja, którą relacjonowała agencja AFP, odbyła się w modnej tokijskiej dzielnicy Shibuya. Znajduje się tu kilkanaście publicznych toalet, które zostały zaprojektowane przez najznakomitszych architektów, jak Kengo Kuma czy Tadao Ando. To właśnie one zrobiły na Wendersie tak wielkie wrażenie, że postanowił zrobić o nich film. Trzykrotnie nominowany trzykrotnie do Oscara za filmy dokumentalne “Sól ziemi" , “Pina" i “Buena Vista Social Club" twórca wielokrotnie poruszał w swoich filmach tematy przestrzeni miejskiej i przemian społecznych. Tym razem bohaterem jego filmu będzie pracownik, który sprząta toalety i traktuje swoją pracę jako rzemiosło i służbę dla ludzi.

Reklama

Prace nad scenariuszem jeszcze trwają, wiadomo jednak, że główną rolę zagra Koji Yakusho, znany m.in. z roli w filmie "Babel" . Aktor powiedział, że bez wahania przyjął tę rolę, bo od dawna chciał pracować z Wendersem. "Mam przeczucie, że to będzie piękna historia. I czuję, że opowieść, której scenerią jest toaleta, a bohaterami jej pracownik i ludzie, którzy z niej korzystają, pomoże światu lepiej zrozumieć Japonię" - powiedział Koji Yakusho.

Nowoczesne toalety powstały w stolicy Japonii w ramach projektu realizowanego przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które planowano na 2020 rok. Miały zaimponować zagranicznym gościom, którzy przyjadą wtedy do Japonii. Pandemia koronawirusa spowodowała jednak, że igrzyska odbyły się bez udziału publiczności. Luksusowe i nowoczesne toalety pozostały i służą mieszkańcom miasta. A także, jak widać, inspirują mistrzów kina.

Czytaj więcej:

Gwiazdy, które straciły dzieci. Kogo nie oszczędził los?

Kina wypełniły się widzami, jak przed pandemią

"Krime Story. Love Story" już na Netfliksie. Wiktoria Gąsiewska w nagich scenach



Lista partnerów i partnerek seksualnych Amber Heard. Kto się na niej znalazł?

"Boscy": Antonio Banderas i Penélope Cruz to duet idealny?