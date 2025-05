"Zwierzogród": o czym opowiadała animacja?

"Zwierzogród" (2016) to komediowo-przygodowa animacja, zrealizowana przez Walt Disney Animation Studios. Historia osadzona została w nowoczesnej metropolii różnych gatunków ssaków o nazwie Zwierzogród. Zdeterminowana, aby się wykazać, funkcjonariuszka Judy Hopps, pierwszy króliczek w policji tego miasta, w swojej pierwszej sprawie podejmuje się rozwiązać zagadkę kryminalną - nawet jeśli oznacza to współpracę z oszustem-lisem Nickiem Bajerem. Hopps przyświeca idea, że w tym mieście każdy może być, kim zechce!

"Zwierzogród 2": pierwszy zwiastun. Poznaliśmy kluczowego bohatera

Pierwsze zapowiedzi kontynuacji animowanego hitu pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery:

"To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajmą się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Wiemy również, że postać Gazeli po raz kolejny przemówi głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiada duet Jared Bush oraz Byron Howard.

Jednym z kluczowych bohaterów opowieści będzie wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".

"Zwierzogród 2": kiedy premiera w Polsce?

"Zwierzogród 2" trafi do polskich kin 28 listopada 2025 roku.

