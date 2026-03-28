"Michael" opowie o początkach Króla Popu - występach w zespole Jackson 5 oraz podjęciu przez niego kariery solowej. Za kamerą stanął Antoine Fuqua ("Dzień próby", seria "Bez litości"). Scenariusz napisał John Logan ("Gladiator", "Skyfall"). W roli głównej wystąpił Jaafar Jackson, bratanek piosenkarza. Rodziców Michaela Jacksona zagrali Nia Long i Colman Domingo. Z kolei Miles Teler wcielił się w Johna Brancę, menadżera artysty.

"Michael". Biografia Króla Popu doczeka się sequela?

Pierwsza wersja montażowa, obejmująca całe życie Michaela Jacksona, trwała ponad cztery godziny. Wytwórnia Lionsgate zdecydował się podzielić film na dwie części. Kontynuacja wejdzie do kin, jeśli "Michael" okaże się hitem kinowym. Wydaje się, że nie ma innej możliwości. Pierwsze szacunki zapowiadają, że bez względu na recenzje będziemy mieli do czynienia z frekwencyjnym hitem.

Według analityków, biorących pod uwagę przedsprzedaż biletów, dzieło Faqua zarobi w weekend otwarcia od 80 milionów do 90 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Budżet filmu wyniósł 155 milionów dolarów.

Szykuje się miesiąc sukcesów finansowych

Nie będzie to jedyny kinowy hit nadchodzącego miesiąca. 1 kwietnia do amerykańskich kin wejdzie "Super Mario Galaxy Film", który może zarobić w swój weekend otwarcia nawet 150 milionów dolarów. Pierwsza część przygód wąsatego hydraulika zarobił na całym świecie 1,361 miliarda dolarów i była najlepiej zarabiającym filmem 2023 roku. Oczekiwania wobec kontynuacji są więc ogromne.