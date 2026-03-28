Kanadyjski serial "Gorąca rywalizacja" opowiada historię dwóch rywalizujących ze sobą profesjonalnych hokeistów - Shane'a Hollandera i Ilyi Rozanowa. Dzięki tej niesamowicie romantycznej historii cały świat usłyszał o dwójce wcześniej anonimowych aktorów, którzy z dnia na dzień stali się niezwykle rozchwytywani.

Już teraz wiemy, że Hudson Williams wystąpi u boku Dylana O'Briena w nowym thrillerze zatytułowanym "Apparatus". W produkcji wyreżyserowanej przez kanadyjską artystkę Sofię Banzhaf obaj aktorzy zagrają główne role. Z informacji przekazywanych przez serwis Deadline wynika, że zdjęcia do filmu mają rozpocząć się wkrótce w Toronto.

Hudson Williams jest obecnie bardzo zapracowany - 11 marca zakończył pracę na planie serialu "Yaga", a dwa kolejne filmy z jego udziałem - "Encore" oraz "8" - znajdują się już na etapie postprodukcji.

"Apparatus": Co wiemy o fabule?

Według dostępnych informacji film skupi się na historii kierowcy współdzielonych przejazdów imieniem Tyler, który wierzy, że jego los w końcu się odmienił, gdy spotyka charyzmatycznego przedsiębiorcę - JP. Mężczyzna oferuje głównemu bohaterowi "wymarzoną okazję", która jednak szybko wymyka mu się z rąk.

"JP wabi Tylera obietnicą życiowej szansy, ale układ wkrótce zamienia się w gwałtowną spiralę, wystawiając bohatera na ostateczną próbę" - czytamy w oficjalnym opisie filmu udostępnionym przez magazyn "People".