65-letni Banderas rozpoczął swą karierę na początku lat 80. XX wieku. Dekadę później zaczął pojawiać się w hollywoodzkich produkcjach. Popularność przyniosły mu serie "Desperado", "Zorro" oraz rola głosowa Kota w Butach w serii "Shrek" i jej spin-offach. Za występ w "Bólu i blasku" Pedra Almodóvara otrzymał nagrodę w Cannes i był nominowany do Oscara.

W rozmowie z "Times" Banderas zdradził, co usłyszał w czasie pracy nad jedną ze swoich pierwszych amerykańskich produkcji. "Jesteś tutaj, jak czarnoskórzy i Latynosi, żeby grać tych złych" - usłyszał aktor. "Tylko kilka lat później miałem maskę, kapelusz, szpadę i pelerynę, a tym złym był kapitan Love, który był blondynem o niebieskich oczach" - śmiał się, wspominając rolę w "Masce Zorro" i antagonistę granego przez Cary'ego Elwesa.

Catherine Zeta-Jones i Antonio Banderas w filmie "Maska Zorro"

Dodał, że bardzo ważna jest dla niego rola Kota w Butach. "Chodzi o dzieci. Widzą, że kot ma hiszpański, a nawet andaluzyjski akcent i jest tym dobrym" - stwierdził Banderas. W poprzednich wywiadach zaznaczył, że postać nie pojawi się w "Shreku 5", którego premierę zapowiedziano na 30 czerwca 2027 roku.

"Premiera filmu niedługo, a nikt do mnie nie dzwonił" - przyznał w rozmowie z "Parade". "Jestem zadowolony z pięciu produkcji, w których wystąpiła ta postać. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Może ktoś zadzwoni do mnie jutro".