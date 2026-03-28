Disney idzie za trendem przerabiania swoich największych filmowych hitów na wersje aktorskie. W tym roku doczekamy się premiery nowej "Vaiany", w której główną rolę zagra Catherine Laga'aia. U jej boku zobaczymy także Dwayne'a Johnsona, który ponownie wcieli się w rolę Mauiego.

Zwiastun nie spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, jak zapewne zakładali włodarze Disneya. Widzowie twierdzą, że aktor wygląda... tandetnie.

"Po prostu nie mogę się pogodzić z myślą, że założyli The Rockowi perukę na potrzeby aktorskiej wersji #Vaiana i uznali to za dobrą robotę. Po prostu… nie mogę przestać się śmiać" - możemy przeczytać w postach na platformie X.

"Peruka musi zostać!": Dwayne Johnson nie zrezygnuje

Dwayne Johnson postanowił skomentować oburzenie widzów i stwierdził jasno, że włosy zostaną.

"Peruka była bardzo ważna i kluczowa, ponieważ Maui był bardzo dumny ze swoich włosów, co pozwala na zachowanie integralności postaci z wersji animowanej. Miał piękne włosy, piękne włosy półboga" - czytamy w "Entertainment Weekly".

Twórcy rozważali także użycie efektów cyfrowych, by "ożywić" fryzurę aktora, jednak ostatecznie postawiono na perukę. Nie była to tak prosta sprawa, jak wyobrażają sobie internauci.

Aktor spędzał w fotelu wiele godzin, z czego aż dwie i pół godziny poświęcano codziennie na dopracowywanie włosów Mauiego. Johnson opowiadał również o intensywnym procesie utrzymywania odpowiedniej sylwetki - nie mógł schudnąć, by zachować proporcje postaci, co w połączeniu z wysokimi temperaturami na planie było niezwykle wyczerpujące.

Premiera aktorskiej "Vaiany" zaplanowana jest na 10 lipca 2026 roku.