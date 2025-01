Wieczór pełen gwiazd na premierze "Piep*zyć Mickiewicza 2 ". Co się działo?

"Piep*zyć Mickiewicza 2" nadciąga.. Gwiazdorska premiera w Warszawie

Co słychać u ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza? Widzowie w całej Polsce przekonają się już 24 stycznia, ponieważ "Piep*zyć Mickiewicza" powraca do kin z kontynuacją. Pierwsi szczęśliwcy mogli już zobaczyć 2. część przygód niesfornych licealistów na uroczystej premierze produkcji. 21 stycznia Cinema City Arkadia przeniosło się do świata buntowniczej klasy III B i pokazało gościom nową odsłonę przygód Dantego i reszty paczki.

Zanim rozpoczął się wyjątkowy seans z udziałem gwiazd, a twórcy mieli okazję powiedzieć kilka słów o kontynuacji "Piep*zyć Mickiewicza", obsada pozowała na czerwonym dywanie. Wśród obecnych nie zabrakło odtwórców głównych ról, zarówno tych młodszych i starszych. Dawid Ogrodnik, który wciela się w postać nauczyciela, pozował do zdjęć ze swoimi filmowymi uczniami, w tym z Hugo Tarresem i Wiktorią Koprowską, których wątek królował w 1. części. Nie obyło się również bez wspólnych fotografii aktora z Weroniką Książkiewicz, która nie tylko grała matkę i stanowczą kurator, ale otworzyła na miłość serce nietypowego nauczyciela.

Na czerwonym dywanie stanęła też Anna Szymańczyk, którą można kojarzyć ze "Znachora" i "Lady Love". Aktora dołączyła do obsady w 2. części wraz z młodym wrocławskim aktorem Karolem Rotem. Razem stworzyli duet matki i syna. Korek, grany przez Rota, to chłopak w spektrum autyzmu, pasjonat kolei, w dodatku obdarzony wielkim talentem matematycznym, który okazał się idealnie pasować do paczki Dantego.

"Piep*zyć Mickiewicza 2": O czym opowie?

1. część była wielkim hitem w kinach i na streamingu. Czy "Piep*zyć Mickiewicza 2" powtórzy jej sukces"? Kontynuacja wątków i nowe gwiazdy na pewno w tym pomogą. Co tym razem czeka na widzów w fabule?

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek - nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

"Piep*zyć Mickiewicza 2" w kinach od 24 stycznia!



