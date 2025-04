Emma Watson zasłynęła dzięki występie w "Harry'm Potterze"

Emma Watson to brytyjska aktorka, która urodziła się 15 kwietnia 1990 roku w Paryżu. W dzieciństwie jej rodzice się rozwiedli i mała Emma przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, by mieszkać z matką w Oxfordshire. Od szóstego roku życia wiedziała, że chce zostać aktorką. Uczyła się w oksfordzkim oddziale Stagecoach Theatre Arts, szkole teatralnej, gdzie w ramach zajęć pozalekcyjnych doskonaliła śpiew, taniec i aktorstwo.

W 1999 roku rozpoczęły się castingi do " Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego ", filmowej adaptacji bestsellerowej powieści brytyjskiej autorki J.K. Rowling. Producenci byli pod wrażeniem pewności siebie dziewięcioletniej wówczas Emmy Watson. Ponoć od samego początku J.K. Rowling wspierała ją na castingu. Wkrótce twórcy poinformowali Watson, że dostała rolę Hermony Granger.

Pierwsza część przygód małego czarodzieja była światowym debiutem Emmy na dużym ekranie. Film bił rekordy popularności na całym świecie i stał się najbardziej kasową produkcją w 2001 roku. Zarówno produkcja, jak i trójka bohaterów, została ciepło oceniona przez krytyków. Brytyjski dziennik "The Daily Telegraph" nazwał grę aktorską Emmy "godną podziwu". Dowodem jej talentu było otrzymanie nagrody Young Artist Award za kreację Hermiony.

Emma Watson: nie było łatwo zdobyć rolę Hermiony

Emma Watson była zdeterminowana, by zagrać rolę przyjaciółki Wybrańca. Hermiona od zawsze była jej ulubioną postacią, w której zakochała się podczas sesji wspólnego czytania z ojcem, który umilał jej czas w podróżach, czytając fragmenty powieści Rowling. Gdy dowiedziała się, że powstanie adaptacja powieści, stwierdziła, że chce dostać się do obsady.

Przygoda Watson z rolą Hermiony nie zaczęła się od zwyczajnego przesłuchania. Do jej szkoły przyszli producenci i dyrektorzy castingu poszukujący dzieci, które pasowałyby do ról głównego trio.

"Nie było otwartego przesłuchania - w poszukiwaniu tych postaci pojechali po całej Anglii, nie tylko do szkół teatralnych. Przyszli do mojej szkoły i zapytali, czy mogliby zgłosić grupę 20 dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Zrobili mi zdjęcie w szkolnej sali gimnastycznej, a trzy tygodnie później zadzwoniono do mnie" - wspominała w wywiadzie z "Interview Magazine".

Młoda aktorka czuła więź z tą postacią, a producenci zobaczyli w niej coś intrygującego, co wpłynęło na możliwość przedłużonego castingu. Watson przeszła przez 8 rund castingów, zanim otrzymała upragnioną rolę - nie poddawała się jednak i na każdym nagraniu dawała z siebie wszystko, szlifując swój warsztat.

"Nie czuję się komfortowo, chyba że naprawdę ciężko na coś zapracowałem. Ciężko pracowałam, żeby zdobyć rolę Hermiony, a moja mama ma wideo, które nakręciłem na pierwsze przesłuchanie i każe mi robić to samo w kółko, jakieś 27 razy, od dziewiątej rano do piątej po południu, a ja byłam po prostu nieustępliwa. Nie byłam pewna, czy chcę grać, ale byłam pewna, że chcę tej roli" - zdradziła w rozmowie z "GQ UK".

Seria o Harrym Potterze przyniosła młodym aktorom ogromną popularność. Taka sława ma także jednak swoje minusy, ciężko przestać być Harrym, Ronem czy Hermioną. Emma Watson przyznała, że bardzo tę popularność przeżyła i było to dla niej trudne doświadczenie.

"Myślę, że byłam przerażona. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że dochodzicie do punktu bez powrotu. Miałam odczucie, że ta sława była już na wieczność. Że już nigdy nie wrócę do normalności. To nasiliło się przy 'Zakonie Feniksa', tak naprawdę wtedy wszyscy zaczęliśmy naprawdę doświadczać sławy" - mówiła w specjalnym wydaniu z okazji 20-lecia "Harry'ego Pottera".

"Presja była ogromna, czułam, że tracę kontrolę nad własnym życiem" - mówiła Watson. Dodała, że bycie w centrum uwagi od dziecka wpłynęło na jej samopoczucie i sprawiło, że przez moment chciała zrezygnować z dalszej gry w serii.

Emma Watson: kariera po "Harry'm Potterze"

Emma postanowiła rozwijać swój talent aktorski, rozsądnie przyjmując role, aby nie być kojarzoną tylko z jedną postacią. Dowodem na to może być odrzucenie przez nią kreacji Kopciuszka w nowym filmie Disneya. W 2011 roku zagrała w obrazach "Mój tydzień z Marilyn", opowiadającym o Marilyn Monroe, która przyjeżdża do Londynu, aby wystąpić w filmie, oraz "Charlie".

W filmie Sofii Coppoli "Bling Ring" (2013) Emma Watson zerwała z grzecznym wizerunkiem, wcielając się w jedną z nastolatek, które włamywały się do domów hollywoodzkich gwiazd i kradły ich ubrania i biżuterię.

Emma Watson zaczęła udowadniać, że potrafi zagrać nie tylko dziewczęcą Hermionę, ale także bohaterki bardziej skomplikowane. Taką postacią była Ila w biblijnej produkcji "Noe: Wybrany przez Boga" (2014) Darrena Aronofsky'ego czy "Angela" w thrillerze "Regression" (2015) Alejandro Amenábara.

Watson odrzuciła rolę Kopciuszka, ale w 2017 roku zgodziła się zagrać Bellę w musicalu "Piękna i Bestia" Billa Condona, fabularnej ekranizacji innej klasycznej animacji Disneya. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i finansowym. Otrzymała dwie nominacje do Oscarów i BAFTA, a także zarobiła na całym świecie aż 1,26 mld dolarów.

W 2018 roku Emma Watson zdecydowała się na rok przerwy od aktorstwa. Postanowiła poświęcić ten czas na samodoskonalenie oraz działalność społeczną. Niewiele osób wie bowiem, że Watson to nie tylko aktorka, ale również zadeklarowana feministka i angażująca się w walkę o równouprawnienie kobiet aktywistka. Już w 2014 roku została ambasadorką dobrej woli ONZ, zajmując się m.in. propagowaniem edukacji dziewczynek w Afryce Południowej.

W 2019 roku oglądaliśmy ją w filmie "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig. Od tamtej pory nie pojawiła się na ekranie.