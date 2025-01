Nowy projekt młodej gwiazdy? Walczy o rolę w adaptacji opowiadania grozy

Sydney Sweeney to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gwiazd młodego pokolenia. Zagrała m.in. Olivię Mossbacher w "Białym Lotosie", Eden Spencer w "Opowieści podręcznej" oraz Alice w "Ostrych przedmiotach". Od momentu występu w serialu "Euforia", realizuje projekt za projektem. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać w takich tytułach, jak "Reality", "Kiedy nikt nie patrzy", "Tylko nie ty" czy w filmie science fiction od Marvela "Madame Web", w którym zagrała u boku Dakoty Johnson.



Sydney Sweeney w adaptacji opowiadania Edgara Allana Poego. Trwają rozmowy

A24 i Picturestart pracują nad adaptacją opowiadania "Maska Czerwonego Moru", które Edgar Allan Poe po raz pierwszy opublikował w 1894 roku. Scenariuszem i reżyserią zajmie się Charlie Polinger, dla którego będzie to debiut w formacie pełnometrażowym. Trwają negocjacje, by to Sydney Sweeney zagrała jedną z głównych ról.

Historia przedstawia losy księcia Prospero, który próbując uniknąć zarazy zwanej Czerwoną Śmiercią, zamyka się w luksusowej posiadłości wraz z zamożnymi towarzyszami. W ramach rozrywki decyduje się wydać bal, podczas którego dochodzi do tajemniczych zdarzeń.

Opowiadanie ma zostać ukazane w sposób nowatorski i z dużą dozą czarnego humoru. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Szczegóły są na razie trzymane w tajemnicy.

