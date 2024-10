Wie, jak postawić na swoim. Netflix musiał się ugiąć

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Powszechnie wiadomo, że gdy Great Gerwig bierze się za nowy projekt filmowy, to będzie hitem. Nic dziwnego, że Netflix zaprosił ją do współpracy. Aktorka i reżyserka musiała posunąć się do ostateczności, gdy serwis stwierdził, że planuje kinowej premiery nowych "Opowieści z Narnii".

Zdjęcie Greta Gerwig / JON KOPALOFF/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP / AFP