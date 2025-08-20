"Kiler" i "Kiler-ów w-óch" dzisiaj w telewizji

"Kiler" to kultowa polska komedia z 1997 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film opowiada historię Jurka Kilera (Cezary Pazura), zwykłego taksówkarza, który przez przypadek zostaje wzięty za groźnego płatnego zabójcę. Niespodziewanie wplątany w świat przestępczy, Jurek szybko odkrywa, że nieporozumienie może działać na jego korzyść. Pomimo prób wyjaśnienia swojej sytuacji, zostaje uwikłany w sieć kłamstw i intryg.

W roli głównej występuje Cezary Pazura jako Jurek Kiler, a partnerują mu takie nazwiska jak Jerzy Stuhr, który wciela się w komisarza Rybę, oraz Małgorzata Kożuchowska jako Ewa Szańska. Niezapomnianą kreację stworzyła także Katarzyna Figura jako Ryszarda "Gabrysia" Siarzewska. Warto również wspomnieć o Januszu Rewińskim w roli Siary, który wnosi do filmu dodatkową dawkę humoru i absurdu.

W 1999 roku powstała kontynuacja pod tytułem "Kiler-ów 2-óch", która skupiała się przede wszystkim na intrygach gangstera Stefana "Siary" Siarzewskiego i jego pomagiera Wąskiego. Oba filmy odniosły sukces komercyjny i do dziś cieszą się popularnością wśród widzów.

"Kiler" i "Kiler-ów w-óch" w TV. Gdzie i o której oglądać?

Film "Kiler" zostanie wyemitowany dzisiaj, 20 sierpnia, o godz. 20.00 w Polsacie. Zaraz potem widzowie zobaczą "Kiler-ów 2-óch" - o godz. 22.15, również w Polsacie.