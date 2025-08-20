Widzowie nie zmrużą dzisiaj oczu. W planie aż dwie kultowe polskie komedie
Kultowe komedie Juliusza Machulskiego po raz kolejny pojawią się na antenie Polsatu. Widzowie mogą liczyć na ogromną dawkę humoru, niezapomniane kreacje aktorskie oraz zwroty akcji, które od lat zachwycają pokolenia fanów polskiego kina. Poniżej zdradzamy, gdzie i o której oglądać.
"Kiler" to kultowa polska komedia z 1997 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film opowiada historię Jurka Kilera (Cezary Pazura), zwykłego taksówkarza, który przez przypadek zostaje wzięty za groźnego płatnego zabójcę. Niespodziewanie wplątany w świat przestępczy, Jurek szybko odkrywa, że nieporozumienie może działać na jego korzyść. Pomimo prób wyjaśnienia swojej sytuacji, zostaje uwikłany w sieć kłamstw i intryg.
W roli głównej występuje Cezary Pazura jako Jurek Kiler, a partnerują mu takie nazwiska jak Jerzy Stuhr, który wciela się w komisarza Rybę, oraz Małgorzata Kożuchowska jako Ewa Szańska. Niezapomnianą kreację stworzyła także Katarzyna Figura jako Ryszarda "Gabrysia" Siarzewska. Warto również wspomnieć o Januszu Rewińskim w roli Siary, który wnosi do filmu dodatkową dawkę humoru i absurdu.
W 1999 roku powstała kontynuacja pod tytułem "Kiler-ów 2-óch", która skupiała się przede wszystkim na intrygach gangstera Stefana "Siary" Siarzewskiego i jego pomagiera Wąskiego. Oba filmy odniosły sukces komercyjny i do dziś cieszą się popularnością wśród widzów.
Film "Kiler" zostanie wyemitowany dzisiaj, 20 sierpnia, o godz. 20.00 w Polsacie. Zaraz potem widzowie zobaczą "Kiler-ów 2-óch" - o godz. 22.15, również w Polsacie.
