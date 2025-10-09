Widowiska, które zapierają dech. Giganci azjatyckiego kina sci-fi

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: sekcja Azjatyckie Sci-Fi

Projekcje filmów z sekcji Azjatyckie Sci-Fi odbędą się w nowym festiwalowym obiekcie - Kinomuzeum w wieży przy MSN. W sekcji znalazły się chińskie oraz japońskie produkcje, które pokazują różnorodność gatunku, przyjmując formę epickich widowisk, jak i skromniejszych, ale wciąż intrygujących eksperymentów.

W programie znalazły się takie tytuły, jak:

"Przekraczając wymiary" (reż. Toshiaki Toyoda, Japonia 2025) tylko kino

Historia skupia się na czwórce bohaterów - mnichu, jego kochance, szamanie i płatnym zabójcy. Bohaterowie filmu poruszają się po terytorium, gdzie granice między realnym a fantastycznym ulegają zatarciu.

Toshiaki Toyoda miesza gatunki i style, mnoży wymiary otaczającej bohaterów rzeczywistości. Poprzez stylową, niejednoznaczną opowieść reżyser stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie o miejsce współczesnej duchowości w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję.

"Zmartwychwstanie" (Bi Gan, Chiny, Francja, USA 2025) tylko kino

"Zmartwychwstanie" to wyróżniony nagrodą Jury festiwalu w Cannes najnowszy film Bi Gana, mistrza poetyckiego, wielowarstwowego kina (m.in. "Długa podróż dnia ku nocy").

Chiński twórca ponownie zabiera widzów w oniryczną podróż - tym razem poprzez pięć segmentów odpowiadających pięciu zmysłom. Każdy z nich prowadzony jest w innej stylistyce: od ekspresjonizmu kina niemego i noir, przez buddyjską przypowieść, aż po heist movie i wampiryczną opowieść miłosną. To kinofilska oda do historii X muzy - wirtuozerska, hipnotyzująca podróż przez estetyki, gatunki i epoki.

"Wędrówka na Zachód" (reż. Kong Dashan, Chiny 2021) kino+online

Opowieść skupia się na redaktorze popularnego w latach 80. i 90. magazynu science fiction, który zaczyna tracić na popularności. Gdy dowiaduje się o pozaziemskiej aktywności, o której świadectwa napływają z wioski w sercu prowincji Sichuan w zachodnich Chinach, dostrzega szansę na poprawienie sytuacji czasopisma. Razem ze współpracownikami rusza śladami obcej cywilizacji. Każdy z nich ma jednak własny powód do odbycia tej podróży i po dotarciu na miejsce odkrywa coś zupełnie innego.

"Wędrówka na Zachód" jest zarówno skromnym filmem science fiction, jak i urokliwą komedią sytuacyjną. To jedno z ciekawszych dzieł współczesnego kina chińskiego.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada).

Rozpoczęto już sprzedaż karnetów na wydarzenie. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

