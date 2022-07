Wiosną ruszyły przygotowania do filmowej adaptacji broadwayowskiego musicalu "Wicked" opartego na powieści "Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu" autorstwa Gregory’ego Maguire. Przedstawia ona historię opowiedzianą z perspektywy wiedźm z krainy Oz. Choć o planach nakręcenia filmowej wersji dzieła plotkowano od lat, szczegóły projektu pozostawały owiane tajemnicą. Aż do teraz.

"Wicked": O czym opowie film?

10 maja reżyser Jon M. Chu ogłosił, że wkrótce ruszą prace nad podzieloną na dwie części ekranizacją musicalu. "W miarę, jak produkcja nabierała tempa, stawało się dla nas coraz bardziej jasne, że złożenie tej opowieści w jeden film, bez wyrządzenia jej szkody, jest niemożliwe. To byłby fatalny w skutkach kompromis. Zdecydowaliśmy więc, że powstaną dwa filmy" - oznajmił twórca "Bajecznie bogatych Azjatów" w opublikowanym w mediach społecznościowych poście.

Reklama

Instagram Post

Wiemy już, że produkcja będzie miała swoją premierę najpewniej pod koniec grudnia 2024 roku, a w obsadzie znalazły się słynące z niebywałych umiejętności wokalnych Cynthia Erivo i Ariana Grande . Okazuje się, że autorka hitu "God Is A Woman", która sportretuje na ekranie Glindę, sprzątnęła rolę sprzed nosa innej utalentowanej gwieździe. W wywiadzie udzielonym "Backstage" Amanda Seyfried ujawniła, że ona także ubiegała się o angaż w produkcji.

Amanda Seyfried chciała zagrać w musicalu "Wicked"

Znana z "Wrednych dziewczyn" i "Nędzników" aktorka, która miała okazję zaprezentować imponujący wokalny talent w filmie "Mamma Mia!" przyznała, że występ w nadchodzącym musicalu byłby dlań spełnieniem marzeń. "Dosłownie stawałam na głowie, by zagrać najtrudniejszą rolę swojego życia" - zdradziła Seyfried. Niestety, mimo starań, nie udało jej się zdobyć upragnionego angażu. Przygotowania do castingu uważa ona jednak za cenne doświadczenie. "Nauczyło mnie to, jak bardzo mogę się rozwinąć jako wokalistka, co desperacko chciałam udowodnić" - skwitowała.

Amanda Seyfried: Mamma Mia! 1 / 14 Karierę w show-biznesie Seyfried rozpoczęła jako modelka. Gwiazda ma doskonałe ciało i z łatwością mogła zostać w modowej branży, ale wolała postawić na aktorstwo, gdzie kariera trwa o wiele dłużej. Co ciekawe, choć Seyfried z pewnością nie ma powodów, by mieć kompleksy na punkcie swojego wyglądu, to jednak przyznaje, że kiedy była nastolatką, nie była taka szczupła. Źródło: East News Autor: Victoria WillInvision/AP Photo udostępnij

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]