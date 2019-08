Ariana Grande w serialu "Kidding"

Wokalistka Ariana Grande zagrała u boku Jima Carreya w serialu "Kidding". "Zobaczycie mnie w małej roli w przyszłym sezonie" - zapowiedziała gwiazda. Już niebawem artystka wystąpi w Tauron Arena Kraków.

Ariana Grande była zachwycona możliwością występu u boku Jima Carreya /Kevin Mazur/WireImage /Getty Images

"Nie ma słów, by wyrazić mój zachwyt" - skomentowała swój występ u boku Jima Carreya Ariana Grande. "Jestem wdzięczna za najbardziej wyjątkowe doświadczenie mojego życia. Nie ma nic bardziej szalonego, niż praca z kimś, kogo ubóstwiałaś, zanim nauczyłaś się mówić. Jeszcze bardziej szalone jest odkrycie, że ta osoba jest bardziej wyjątkowa, ciepła i hojna, niż można sobie wyobrazić" - opisuje swoje wrażenia Grande.

"Zobaczycie mnie w małej roli w 'Kidding' w przyszłym sezonie" - zapowiedziała Grande. I dodała: "Dziękuję, dziękuję, dziękuję Jim".

Głównym bohaterem serialu "Kidding" jest Jeff, znany jako Pan Pickles (Carrey) - legendarny prezenter dziecięcych programów telewizyjnych. Mężczyzna jest wzorem mądrości i dobroci życiowej zarówno dla najmłodszych widzów, tych o dopiero kształtujących się umysłach, jak i ich rodziców, którzy wychowali się na jego programach.

Kiedy sytuacja rodzinna Jeffa zaczyna się mocno komplikować, bohater przekonuje się, że w sytuacji kryzysowej, która go coraz bardziej przerasta, wskazówek postępowania nie znajdzie w bajkach i przypowieściach. W efekcie dobry człowiek zanurzony w okrutnym świecie zaczyna odchodzić od zmysłów, co jednocześnie jest źródłem komizmu i chwyta za serce...

Ariana Grande zaczynała karierę jako gwiazda produkcji telewizji Nickelodeon. Muzycznie zadebiutowała w 2013 r. krążkiem "Yours Truly". Rok później ukazała się przebojowa płyta "My Everything", która w 20 krajach dotarła do top 10 list sprzedaży. Jej trzeci album, "Dangerous Woman", miał premierę w maju 2016 roku.

Ariana Grande nagrała też z Johnem Legendem piosenkę przewodnią do filmu "Piękna i bestia". Jej czwarty album "Sweetener" ukazał się 17 sierpnia 2018 roku. Płyta "Thank U, Next" wyszła 8 lutego 2019 roku.