Świąteczne klasyki Disneya w Cinema City

Filmy, które w ramach świątecznej akcji pokażą Cinema City i Disney to klasyki kina familijnego, lubiane przez wszystkich, niezależnie od wieku.



Każdy z widzów tych seansów otrzyma w prezencie specjalnie przygotowaną kartkę świąteczną, a posiadacze biletów mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest 10 zestawów megapaczek, pełnych cennych prezentów dla najmłodszych od Disneya.



Konkurs trwa do 19 grudnia na profilu Cinema City w mediach społecznościowych. Każdy z prezentowanych w ramach akcji świątecznej filmów włączony jest do Oferty Rodzinnej Cinema City, dzięki której dorośli płacą za bilet tyle, co dzieci.



Zdjęcie Magia świąt na wielkim ekranie! / materiały prasowe

Grudniowe weekendy w Cinema City z klasykami Disneya:

"Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł" - sobota, 11 grudnia

Ukochaną przez wszystkie dzieci opowieść o wróżkach znów będzie można podziwiać na dużym ekranie. Baśniowa animacja pokaże magiczną podróż Dzwoneczka i jej przyjaciół do zakazanego, pełnego tajemnic Zimowego Lasu. Ciekawość i chęć przeżycia przygód poprowadzi wróżkę do niezwykłego odkrycia, które zmieni nie tylko jej życie, ale zjednoczy w Przystani Elfów wróżki ciepłych i zimnych pór roku.

"Kraina lodu" - niedziela, 12 grudnia

Jedna z najlepszych animacji Disneya, która cały czas pobudza wyobraźnię tysięcy dzieci. Która z dziewczynek nie chciałaby choć na chwilę stać się bohaterką tej baśni? "Kraina lodu" jest opowieścią o dwóch siostrach, niegdyś bardzo ze sobą związanych, które z czasem oddalają się od siebie. Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff, przed którym górskie szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego lojalny renifer Sven. Podczas misji ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową pogodą, napotkają niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o imieniu Olaf.

"Dziadek do orzechów i cztery królestwa" - sobota, 18 grudnia

Baśniowa opowieść w reżyserii Lasse Halströma oparta jest na motywie opowiadania "Dziadek do Orzechów i Król Myszy". W wigilię Bożego Narodzenia Clara ( Mackenzie Foy ) oraz jej rodzeństwo otrzymują prezenty pozostawione przez zmarłą niedawno matkę. Dziewczyna ze zdumieniem odkrywa, że do jej prezentu - zdobionej szkatułki - nie załączono klucza. Udaje się więc po pomoc do swojego ojca chrzestnego ( Morgan Freeman ), niespodziewanie trafia do magicznej krainy, gdzie z pomocą dziarskiego kapitana Filipa (Jayden Fowora-Knight) próbuje zapobiec wojnie między królestwami. Na ekranie, w roli Cukrowej Wróżki, wystąpiła również Keira Knightley .

"Opowieść Wigilijna" - niedziela, 19 grudnia

Jim Carrey , Gary Oldman , Colin Firth i Robin Wright w ekranizacji najbardziej znanej świątecznej opowieści Dickensa powracają do kin. W "Opowieści Wigilijnej" Roberta Zemeckisa główny bohater, stary skąpiec Scrooge musi stawić czoła trzem duchom świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich prezentuje osobny okres czasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak aby w sercu skąpca z powrotem zagościła życzliwość.

