​"Błękitna laguna": Ekranizacje kultowej powieści

Już w 1923 roku powstał pierwszy czarno-biały, niemy film pt. "Błękitna Laguna". W 1949 roku nakręcono z kolei brytyjski film przygodowy w reżyserii Franka Laundera z Jean Simmons i Donaldem Houstonem w rolach głównych. Houston odtwarzający rolę Michaela został wyłoniony spośród 5000 kandydatów. Z kolei w przesłuchaniu do roli Emmeline brała udział sama Marilyn Monroe.

Zdjęcie "Błękitna laguna" 1949 / Everett Collection / East News

Kultową ekranizacją powieści jest jednak film "Błękitna laguna" w reżyserii Randala Kleisera z 1980. Opowiada o dwójce nastoletnich rozbitków, którzy muszą walczyć o przetrwanie na bezludnej wyspie.

Dwoje małych dzieci i kucharz okrętowy cudem uchodzą z życiem z katastrofy morskiej i bezpiecznie dopływają do brzegów bezludnej tropikalnej wyspy. Gdy kucharz umiera, chłopiec i dziewczynka muszą sami walczyć o przetrwanie. Mijają lata i Emmeline ( Brooke Shields ) i Richard ( Christopher Atkins ) dorastają w otoczeniu dzikiej przyrody. Stopniowo uczą się stawiać czoła wyzwaniom, które stawia przed nimi okres dojrzewania, a łącząca ich dziecięca fascynacja przeradza się w głębokie uczucie.



Produkcja odniosła sukces komercyjny na całym świecie. Film zdobył nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia, które powstały na wyspach Fidżi.



Zdjęcie "Błękitna laguna" (1980). / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection / East News

Wideo youtube

W filmie nie zabrakło zmysłowych scen erotycznych z 15-letnią wówczas Shields. Aktorka zeznawała później przed Kongresem, że w niektórych z nich zastąpiła ją starsza dublerka.

Brooke Shields: Nimfetka Hollywood 1 / 8 Ekranowym debiutem Brooke Shields była rola 12-letniej prostytutki w filmie Louise'a Malle'a "Ślicznotki" (1978) - rozgrywającej się na przełomie wieków historii życia w dzielnicy czerwonych latarni w Nowym Orleanie. Obrońcy moralności zwracali uwagę na nagie sceny z 12-letnią wówczas Shields. Popularna kronikarka życia towarzyskiego Hollywood Rona Barrett nazwała film "Malle'a "dziecięcą pornografią", samego reżysera określiła zaś jako "połączenie Humberta Humberta [bohatera 'Lolity'] i Romana Polańskiego". Źródło: Agencja FORUM Autor: Paramount Pictures udostępnij

"Powrót do błękitnej laguny": Klapa kontynuacji

W 1991 roku powstał remake filmu pt. "Powrót do błękitnej laguny" w reżyserii Williama A. Grahama.



Wdowa Sarah, pewien marynarz i dwoje niemowląt cudem przeżywają katastrofę statku. Dryfują po oceanie. Pewnego dnia marynarz próbuje zabić dzieci. Chroniąc je, Sarah zabija go. Wkrótce docierają na bezludną wyspę. Sarah decyduje się uczyć i wychowywać dzieci. Gdy maja one około ośmiu lat, Sarah umiera, a Richard i Lilly pozostają zdani jedynie na siebie.



W rolę Lilli wcieliła się Milla Jovovich , a Richarda zagrał Brian Krause .

Zdjęcie "Powrót do błękitnej laguny" (1991) / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection / East News

Zdjęcie "Powrót do błękitnej laguny" (1991) / Everett Collection / East News

Remake nie został przyjęty równie przychylnie, jak poprzednie produkcje. "Powrót do błękitnej laguny" otrzymał cztery nominacje do Złotych Malin.



Wideo "Powrót do błękitnej laguny" (1991): Trailer

"Błękitna laguna: Przebudzenie": Współczesna reinterpretacja

"Błękitna laguna: Przebudzenie" z 2012 roku to amerykański film telewizyjny. Stanowi rozgrywający się współcześnie romans, inspirowany powieścią, osadzoną w dobie wiktoriańskiej. Jest kontynuacją kultowej serii, ale tym razem akcja przenosi się z Pacyfiku na Karaiby.



Dwoje uczniów amerykańskiego liceum, Emma (Indiana Evans) i Dean ( Brenton Thwaites ), wyjeżdżają na wycieczkę klasową do Trynidadu, aby pomóc w budowie szkoły dla mniej zamożnych dzieci. Emmaline "Emma" Robinson to wzorowa uczennica. Jest piękna, mądra i popularna wśród rówieśników. Stanowi tym samym przeciwieństwo kolegi z klasy, Deana McMullena, który jest outsiderem od czasu tragicznej śmierci matki. Podczas imprezy na jachcie Emma przypadkowo wypada za burtę, a na ratunek skacze jej właśnie Dean. Młodzi dopływają do szalupy ratunkowej i zdając się na siłę oceanu, trafiają na bezludną wyspę, gdzie są całkowicie odcięci od świata.



Matka Emmy, Barbara ( Denise Richards ) i ojciec Deana, Jack (Patrick St. Esprit) nie ustają w poszukiwaniach zaginionych nawet, gdy oficjalna akcja ratunkowa zostaje zakończona. Niepewni, czy zostaną uratowani, Emma i Dean muszą polegać na sobie nawzajem, by przetrwać. Razem uczą się budować szałas, rozpalić ognisko, łowić ryby i znajdować inne pożywienie. Zostają przyjaciółmi. Ale z czasem ta więź przeradza się w romantyczną relację – ich pierwszą miłość.



Rolą w filmie "Błękitna laguna: Przebudzenie" rozpoczęła się kariera Brentona Thwaitesa. Kolejne aktorskie wyzwania to: "Oculus" (2013), "Czarownica" (2014), "Dawca pamięci" (2014), "Bogowie Egiptu" (2016) i "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" (2017), gdzie partnerował mu Johnny Depp.



Film "Błękitna laguna: Przebudzenie" można zobaczyć na kanale Polsat Film w środę o 23:05 i czwartek o 21:00.



Zdjęcie "Błękitna laguna" Przebudzenie" (2012) / East News

Wideo youtube

