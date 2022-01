Koniec świata czyli Kogel Mogel 4"

Na ekrany kin trafia czwarta już część lubianej przez polskich widzów serii.



Co wydarzy się tym razem? Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia. Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu, nastąpi tytułowy koniec świata.



"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" to jednak nie tylko spotkanie z Kasią Solską ( Grażyna Błęcka-Kolska ), profesorem Wolańskim ( Zdzisław Wardejn ) i ekscentryczną Barbarą Wolańską ( Ewa Kasprzyk ), których widzowie uwielbiają już od ponad 30 lat.



Tym razem młodsze pokolenie - Agnieszka i Marcin ( Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki ) zapewnią emocjonujące rozterki miłosne, a seksowna Bożenka ( Anna Mucha ) rozpęta prawdziwą burzę. Sporo namieszać może też nowa bohaterka - głośna, barwna i lekko szalona mama Marlenki ( Dorota Stalińska ).

W obsadzie czwartej części "Kogla Mogla" ponownie znaleźli się: Nikodem Rozbicki , Aleksandra Hamkało , Grażyna Błęcka-Kolska , Ewa Kasprzyk , Zdzisław Wardejn , Katarzyna Skrzynecka , Maciej Zakościelny , Anna Mucha , Katarzyna Łaniewska , Paweł Nowisz , Małgorzata Rożniatowska , Wiktor Zborowski , Joanna Jarmołowicz i Wojciech Solarz .



"King's Man: Pierwsza misja"

Ten film trafił do kin już 5 stycznia 2022 roku. To pierwsza premiera tego roku.

W roku 2014 film "Kingsman: Tajne służby" przedstawił światu Harry'ego Harta, grzecznego szpiega-dżentelmena i Gary'ego "Eggsy" Unwina, chłopaka desperacko potrzebującego ojcowskiego wzorca. Harry zwerbował Eggsy'ego, wyszkolił go w dżentelmeńskim obyciu oraz szpiegowskim fachu, a wraz z oddziałem Kingsmanów para pokonała nikczemnego miliardera Richmonda Valentine'a.

W sequelu z 2017 roku "Kingsman: Złoty Krąg" poznaliśmy amerykański odpowiednik brytyjskiej organizacji w postaci agencji Statesman, podczas gdy zło przybrało tym razem postać przedsiębiorczej dilerki narkotyków Poppy Adams.



W nowej odsłonie, zatytułowanej "King’s Man: Pierwsza misja", historia rozpoczyna się ponad sto lat wcześniej i rozgrywa się w cieniu I wojny światowej, co daje okazję do naszkicowania genezy agencji Kingsman. W filmie zobaczymy m.in. Daniela Brühla, Ralpha Fiennesa, Gemmę Arterton i Toma Hollandera.

"Chciałem coś zrobić inaczej" - wyjaśnia Matthew Vaughn, scenarzysta, reżyser i producent filmu. "Chciałem pokazać wielką, epicką przygodę".



Tam, gdzie Tarantino w "Bękartach wojny" czerpał z elementów II wojny światowej, Vaughn wykorzystuje I wojną światową - przekonują producenci filmu "King's Man: Pierwsza misja".

"Benedetta"

Na polskie ekrany trafia również historia największej skandalistki Kościoła katolickiego, siostry Benedetty Carlini.



Film Paula Verhoevena wzbudzał spore kontrowersje jeszcze przed swoją premierą w Cannes. I na pewno teraz będzie o nim jeszcze głośniej. Reżyser nigdy nie bał się mocnych tematów. To on odpowiada za takie hity kinowe, jak "Nagi instynkt", "RoboCop" czy "Elle".



"Benedetta" opowiada, opartą na faktach, historię kontrowersyjnej zakonnicy Benedetty Carlini, która cierpi na, niepokojące Watykan, wizje religijne i erotyczne. Akcja rozgrywa się pod koniec XVII wieku w jednym z klasztorów we Włoszech.



Krytycy - a przynajmniej ich część - okrzyknęli "Benedettę" błyskotliwą satyrą na Kościół i jego obrzędy, które ukazane zostały przez reżysera jako groteskowy teatr. To również, jak podkreślają niektórzy recenzenci, fascynujący portret kobiet, które, walcząc z opresją patriarchalnego świata, muszą zapłacić wysoką cenę za emancypację.



W obsadzie filmu zobaczymy śmietankę europejskiego kina: Virginie Efirę, Charlotte Rampling, Daphné Patakię oraz Lamberta Wilsona. Scenariusz powstał w oparciu o głośną książkę Judith C. Brown "Akty nieskromne - życie zakonnic lesbijek w renesansowych Włoszech".



"Magdalena"

Magdalena to młoda, nastoletnia, samotna matka, która w ciągu dnia stara się wychować córkę, a nocami zostać didżejką. Nie mówi, bo nie chce i poprzez muzykę komunikuje się ze światem. Kiedy spotyka Julię, jej marzenia mają szansę się spełnić, ale przeszłość staje na drodze do nowego życia.

Film jest debiutem fabularnym i długometrażowym Filipa Gieldona. "Mamy nastolatkę, która wychowuje córkę. Nie mówi, ale pracuje z muzyką, w ten sposób też się komunikuje. To już był dla mnie pewien ciekawy trop. Do tego doszło mieszkanie u mamy, co dało w efekcie trzy pokolenia kobiet pod jednym dachem i niemal nieobecność mężczyzn. To był punt wyjścia" - mówi młody twórca w wywiadzie dla "Magazynu Filmowego", wydawanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Tytułową bohaterkę "Magdaleny" gra, debiutująca w głównej roli, Magdalena Żak , który niemal nie schodzi z ekranu. "Jej Magdalena jest nieprzenikniona, zadziorna, niespokojna. Wędruje przez pandemiczne życie - to jeden z niewielu filmów, w którym pojawiają się maseczki na twarzach bohaterów. (...) Magdalena chce grać dla innych, jest DJ'ką, chce być dobrą matką, dobrą córką, dobrą partnerką - nic nie wychodzi. Może tylko ta muzyka" - pisze o filmie Łukasz Maciejewski.

