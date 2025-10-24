Wciągająca historia z gwiazdorską obsadą. Dziś film zobaczysz za damo
"Stillwater" to poruszający thriller autorstwa nagrodzonego Oscarem Toma McCarthy'ego ("Spotlight"). Produkcja, skupiając się na losach ojca walczącego o uniewinnienie córki, przedstawia temat różnic kulturowych, bezsilności wobec systemu oraz złożonych relacji międzyludzkich. W rolach głównych zobaczyć można Matta Damona oraz Abigail Breslin. Film już dziś wieczorem zostanie wyemitowany w telewizji.
Naznaczony błędami z przeszłości, bezrobotny Amerykanin Bill Baker (Matt Damon) regularnie lata do Marsylii. Odwiedza w więzieniu swoją córkę Allison (Abigail Breslin). Dziewczyna została skazana za zbrodnię, której, jak ona twierdzi, nie popełniła. Podczas jednej z takich wizyt Allison ujawnia ojcu nowy trop, który może ją oczyścić z zarzutów. Okazuje się, że reprezentująca ją przed sądem prawniczka nie jest zainteresowana tymi rewelacjami i nie ma szansy na ponowne otwarcie śledztwa. Pomimo bariery językowej, różnic międzykulturowych i złożoności systemu prawnego we Francji, Baker postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, żeby dowieść niewinności swojej córki.
Publiczność i krytycy docenili kreacje aktorskie w wykonaniu Matta Damona oraz Abigail Breslin, a także klimat filmu i złożoność emocjonalną bohaterów. "Stillwater" to świetna propozycja z gatunku dramatu rodzinnego i z pewnością poruszy niejednego widza.
Film "Stillwater" z Mattem Damonem w roli głównej zostanie wyemitowany dzisiaj, 24 października o 22:00 na kanale Polsat.
