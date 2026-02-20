W końcu dostał główną rolę w polskim filmie. U jego boku nastoletnie odkrycie

"Dobre chłopaki" to opowieść w duchu "Nietykalnych", "Leona zawodowca" czy "Green Book", zabierająca widza w emocjonalną, pełną napięcia i humoru podróż, podczas której rodzi się przyjaźń, jakiej nikt się nie spodziewał. Dramat miesza się tu z humorem, a brutalność świata z momentami życzliwości.

Po raz pierwszy w głównej roli na wielkim ekranie zobaczymy Konrada Eleryka. Jego Albert to bohater pełen sprzeczności, niejednoznaczny i daleki od oczywistych schematów. Partneruje mu 15-letni Kenijczyk, Samson Owino Ochieng, absolutne odkrycie tego filmu.

"Dobre chłopaki": 15-latek z Afryki odkryciem filmu

Jak przyznaje reżyser, znalezienie chłopca do roli Salifou było jednym z największych wyzwań tej produkcji. "Dwukrotnie byliśmy w Afryce, żeby spotykać się z dziećmi wybranymi w trakcie castingu. Do ostatniego etapu trafiło dwanaścioro kandydatów w przedziale wiekowym 11-15 lat. Konrad Eleryk przez ponad tydzień uczestniczył w próbach z dziećmi w Nairobi. Wybór nie był prosty, bo trójka z nich była absolutnie niesamowita i utalentowana. Wśród nich była także dziewczynka - Ravilla (która zresztą gra w filmie siostrę Salifou). Ale wszyscy czuliśmy, że Samson ma największy 'dostęp' do naszego bohatera. Jest niezwykle intrygujący, ma ogromną charyzmę ekranową, poczucie humoru i przede wszystkim nieprawdopodobną intuicję oraz naturalność. Jego poziom skupienia, profesjonalizm, przygotowanie do roli i rozumienie jej niuansów, zaskoczyły nas wszystkich. Trudno było uwierzyć, że to jego pierwszy raz na planie filmowym. I pierwszy raz w -18 stopniach" - mówi Priwieziencew.

Samson Owino Ochieng to odkrycie "Dobrych chłopaków" Jakub Czerwiński materiały prasowe

"Dobre chłopaki" to feel-good movie, w którym ¶miech przeplata się ze wzruszeniem, a bohaterowie zmieniają się nie poprzez wielkie gesty, ale drobne, ludzkie momenty. Film trafi na ekrany kin w 2026 roku.

"Dobre chłopaki": O fabule

Po policyjnym nalocie Albert traci towar i wiarygodność w półświatku. Odzyskanie jednego i drugiego, to kwestia życia i śmierci. Pomoc przychodzi z niespodziewanej strony: od zagubionego, bystrego nastolatka, który widział, kto go okradł. Tak zaczyna się zaskakująca relacja twardziela z samotnym dzieciakiem, która dla obu może okazać się szansą.