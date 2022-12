O śmierci 81-letniej ikony stylu poinformował w mediach społecznościowych założony przez nią dom mody.



"Vivienne do ostatniej chwili robiła to, co kochała, projektując, pracując nad swoją sztuką, pisząc książkę i zmieniając świat na lepsze. Prowadziła doprawdy niesamowite życie. W ciągu ostatnich 60 lat wywarła ogromny wpływ na świat swoją innowacyjnością, którą zamierzamy kontynuować w przyszłości. Świat potrzebuje ludzi takich jak Vivienne, aby dokonywać zmian na lepsze" - napisano w krótkim oświadczeniu.



Westwood zmarła w Clapham, południowej dzielnicy Londynie. "Odeszła w spokoju, otoczona przez bliskich przyjaciół i rodzinę" - poinformowali media przedstawiciele projektantki.

Na wieść o śmierci "Królową punku" zareagowało wiele znanych osób ze świata show-biznesu, które - podobnie jak miliony ludzi na całym świecie - pokochały jej oryginalne projekty. Jamie Lee Curtis oddała artystce hołd w aż trzech postach zamieszczonych na Instagramie. W jednym z nich aktorka wróciła wspomnieniami do czasów, gdy umawiała się z brytyjskim piosenkarzem Adamem Antem, który podarował jej kiedyś "ogromne pudło ubrań" zaprojektowanych przez Westwood.



"Wychowałem się w bardzo konserwatywnym domu, mój ojczym był żołnierzem piechoty morskiej, a moja matka była typową grzeczną dziewczynką. Patrzyłam na te ubrania, które mógłby nosić pirat, czując zachwyt i przerażenie zarazem. To było awangardowe, punkowe, niebezpieczne i buntownicze. I choć żadnym z tych słów nie można mnie opisać, odważnie próbowałam nosić te rzeczy" - napisała gwiazda "Halloween".

Żal wyraża Victoria Beckham, była członkini Spice Girls

Żal z powodu śmierci designerki wyraziła także jej młodsza koleżanka po fachu, była członkini zespołu Spice Girls, Victoria Beckham.



"Czuję ogromny smutek na wieść o tym, że odeszła legendarna projektantka i aktywistka Vivienne Westwood. W tym niesamowicie smutnym czasie moje myśli wędrują do jej rodziny" - powiedziała projektantka w opublikowanej na Instagramie relacji.

"Świat mody, sztuki i kultury będzie długo opłakiwać tę gigantyczną stratę; stratę kobiety, która ukształtowała to, jak się dziś ubieramy" - napisała z kolei topmodelka Karen Elson.



"Spoczywaj w pokoju, droga Vivienne. Miałem ogromne szczęście, że mogłem dryfować po tej magicznej orbicie twojego świata. Dziękuję ci z całego serca. Jesteś prawdziwą pionierką i ikoną. W świecie zdominowanym przez przeciętność bądźmy jak Viv!" - wtórował jej popularny wśród celebrytów stylista fryzur Sam McKnight.

Kim Cattrall żegna gwiazdę stylu

Śmierć Westwood poruszyła także Kim Cattrall , która wspomina designerkę nie tylko jako wybitną postać świata mody, ale także życzliwą i pomocną osobę.



"Była prawdziwym geniuszem, który nigdy nie stracił swojego północnego charakteru. Oto moja krótka historia. Stylista z Los Angeles przysłał mi trzy sukienki na premiery mojego filmu w Londynie, Berlinie i Nowym Jorku. Ubrania były ubrudzone i nie wyglądałam w nich dobrze, wymagały poprawek. Byłam rozczarowana i smutna, dopóki wspólna przyjaciółka nie zaprowadziła mnie do atelier Vivienne Westwood. W trzy dni uszyła dla mnie trzy sukienki. Nigdy nie zapomnę jej życzliwości i hojności. Spoczywaj w pokoju Vivienne. Jesteś legendą" - napisała na Instagramie gwiazda "Seksu w wielkim mieście".

