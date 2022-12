Zestawienie najbardziej popularnych filmów Netfliksa opracowane zostało w oparciu o oglądalność w trakcie pierwszych 28 dni od premiery produkcji dostępnych w ofercie platformy streamingowej.

Brano pod uwagę filmy, które pojawiły się w Netfliksie od 1 stycznia do 18 grudnia 2022.

"Furioza" hitem Netfliksa

"Furioza" to jedyny polski film na liście Top 10 Netfliksa. Najpopularniejszym nieanglojęzycznym filmem okazał się norweski "Troll" , drugie miejsce zajął niemiecki kandydat do Oscara "Na zachodzie bez zmian" , podium zamyka szwedzki thriller "Czarny krab".

Reklama

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców - ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji. Czym jest dla nich honor? Co się dzieje z tymi, którzy łamią zasady? Ile warta jest lojalność? Jak daleko można się posunąć dla czystej adrenaliny? Za co kochają ich dziewczyny? Czego w takiej grupie szuka jeden z głównych bohaterów filmu, będący na co dzień lekarzem (w tej roli Mateusz Banasiuk)? Jak potoczy się historia Dzikiej (Weronika Książkiewicz), która choć zna zasady, spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała? Jaką cenę za bycie w Furiozie zapłaci Golden (Mateusz Damięcki)?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Furioza" [trailer] materiały prasowe

"Gray Man": Najdroższy i najbardziej popularny film Netfliksa

Netflix opublikował też listę najpopularniejszych anglojęzycznych produkcji 2022 roku. Na szczycie zestawienia uplasował się "Gray Man" z Ryanem Goslingiem. Kosztujący 200 milionów dolarów film to najdroższa produkcja w historii Netfliksa.

Na drugim miejscu znalazł się "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem, trzecia pozycja w zestawieniu przypadła romansowi "Purpurowe serca" .