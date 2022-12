"Pokusa" to film, którego siłą nośną są prawdziwy skandal, intryga i seks. Autorką książki i scenariusza filmu jest Edyta Folwarska (współscenarzystą Tomek P Chenczke). Nikt, tak jak ona nie zna tajemnic polskiego establishmentu i show- biznesu. Zajmuje się tym zawodowo od ponad szesnastu lat. Kiedy producenci stanęli przed decyzją komu powierzyć reżyserię filmu, nie mieli wątpliwości.

"To musi być Marysia (Sadowska)" - mówi producent. Główną rolę powierzono Helenie Englert, charyzmatycznej, utalentowanej i zjawiskowej młodej aktorce, dla której rola ta może stać się przepustką do światowego kina. Piotr Stramowski i włoski aktor Andrea Preti wcielają się w główne role męskie, o niezwykle mocnych i kontrastujących charakterach.

"Pokusa" bez cenzury! Będą sceny erotyczne

"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show biznesu. "Pełna mrocznych tajemnic, romansów i pożądania, którego spełnienie naznaczone jest ludzką krzywdą" - pisze o filmie dystrybutor, firma Monolith Films.

"'Pokusa' oparta jest na faktach. Pisząc książkę pod tym samym tytułem, a potem scenariusz do filmu, czerpałam ze swoich przeżyć i doświadczeń. Korzystałam też z opowieści osób, które bardzo dobrze znam i im ufam. W filmie widz znajdzie zakazane uczucia, skandale, emocje, intrygi i tajemnice. To taka 'Pokusa' bez cenzury" - przyznała Edyta Folwarska, która jest dziennikarką i autorką bestsellerowych książek.

Fabuła "Pokusy" została rozszerzona o sceny erotyczne, których w powieści zabrakło. "Książka była dystrybuowana w różnych miejscach, dlatego przeszła przez cenzurę. Większa część scen rozbieranych została więc wycięta. Ale spokojnie, skorzystałam z nich przy pisaniu scenariusza filmu. Ponieważ film rządzi się swoimi prawami, mogłam sobie pozwolić na znacznie więcej" - dystrybutor Monolith Film przytacza słowa Folwarskiej.

"Pokusa": Początek seksualnej rewolucji

Maria Sadowska zadebiutowała w 2008 jako reżyserka, natomiast znana jest również szerokiej publiczności jako energiczna wokalistka. Jej pełnometrażowy film: "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" stał się jednym z największych hitów frekwencyjnych 2017 roku. Obsypany nagrodami przyciągnął do kin 1,7 miliona widzów. Nie inaczej stało się z "Dziewczynami z Dubaju". Mimo że premiera odbyła się w trakcie pandemii, w premierowy weekend "Dziewczyny z Dubaju" obejrzało 278 tys. 893 widzów, co było najlepszym wynikiem polskiego filmu w 2021. Przez kolejne miesiące do kin przyszło ponad milion osób. Film był na ustach wszystkich.

Wszystko wskazuje na to, że równo głośno będzie przy premierze filmu "Pokusa". "To jest niezwykły film, który ma być początkiem rewolucji, także seksualnej. Błyskotliwe dialogi, skandale, zakazany romans, emocje, intrygi i tajemnice" - mówi Edyta Folwarska. "Mogę obiecać, że treść filmu będzie mocna, a sceny prawdziwe i namiętne, takie, które zachęcą do poszukiwania własnej wolności i seksualności. Bohaterowie będą walczyć z różnymi pokusami, czy uda im się im oprzeć? Czy warto postawić wszystko na jedną kartę, tego dowiecie się po obejrzeniu ‘Pokusy’" - stwierdza pisarka.

"Do tego pomysłu przyciągnął mnie na pewno fakt, że tę historię napisało życie i bardzo wyraźny jest w niej wątek społeczny. Tego szukam w kinie, poza zabawą. ‘Pokusa’ dała szansę na to, żeby opowiedzieć o #MeToo na polskim gruncie, co do tej pory na ekranie nie miało miejsca" - przyznaje z kolei Maria Sadowska. I dodaje: "Ten film opowiedziany jest z perspektywy kobiety i oddaje jej punkt widzenia. Nasz punkt widzenia".

"Pokusa": Edyta Folwarska zagrała epizod szefowej prostytutek

Główną bohaterką jest Inez (w tej roli 22-letnia Helena Englert ). To młoda, aspirująca dziennikarka, która marzy o miłości i etacie w prestiżowym wydawnictwie. Gdy już trafi do wyśnionego raju, problemy zaczną się mnożyć. Co więcej, u jej boku pojawi się aż dwóch przystojnych mężczyzn. Obaj tajemniczy i nieobliczalni.

W "Pokusie" młoda kobieta brutalnie zderzy się ze światem osób z pierwszych stron gazet i plotkarskich portali. Wda się w romans z szefem, a także wpadnie w oko przystojnego piłkarza. Przy okazji Inez zacznie prowadzić śledztwo, którego rezultaty przekroczą jej najśmielsze oczekiwania. W pewnym momencie dziennikarka znajdzie się w potrzasku.

"Mogę obiecać, że w filmie sceny będą prawdziwe i namiętne. Bohaterowie będą walczyć z pokusami, którym będą próbowali się oprzeć" - stwierdziła Folwarska.

Co ciekawe, autorka książki i scenariusza w "Pokusie" zagrała niewielki, ale niezwykle intrygujący epizod: szefową prostytutek. "Aktorką nigdy nie będę. Dla mnie to przygoda i zabawa. Ale gdybym od początku wiedziała, że wystąpię w ekranizacji swojej powieści, to dopisałabym w scenariuszu sceny erotyczne mojej bohaterki z Andreą Pretim" - dodała żartobliwie Folwarska.

"Pokusa": Helena Englert i Piotr Stramowski gwiazdami filmu Marii Sadowskiej

W skandalizującej historii młodej, ambitnej dziewczyny, która podążając za marzeniami wkracza za kulisy świata pięknych i bogatych zobaczymy plejadę najpopularniejszych polskich aktorów, m. in.: Helenę Englert , Piotra Stramowskiego , Joannę Liszowską , Piotra Głowackiego , Klaudię El Dursi, Olę Ciupę, czy Damiana "Stiflera" Zduńczyka. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz zna z filmu "Dziewczyny z Dubaju".

Producentem "Pokusy" jest Lighcraft. Premiera kinowa zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Film dystrybuuje Monolith Films.

